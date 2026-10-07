La Selección Peruana cerró su gira de amistosos en Norteamérica con una derrota por 2-0 a manos de Colombia, evidenciando una vez más que el proceso con Mano Menezes en el banquillo continúa dejando más dudas que certezas y el margen de mejora es más grande que el que se creía. Pese al 0-0 del primer tiempo, la ‘Bicolor’ se descompuso en la etapa complementaria y volvió a mostrar una versión poco competitiva, carente de reacción y que preocupa pensando en el proceso clasificarlo para el Mundial 2030.

Tras el pitazo final en el NU Stadium, Mano Menezes dialogó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y sostuvo que el resultado de este encuentro se resolvió por un detalle, el cual siempre pesa en este tipo de enfrentamientos. “El partido repitió lo sucedido en otros dos partidos ante Estados Unidos y México. Hoy (ayer), durante 50 minutos, estuvimos bien. Cuando estás en este nivel de exigencia, un detalle te hace perder un partido”, explicó.

El entrenador de la ‘Blanquirroja’ apuntó a que los futbolistas que ingresaron como revulsivos no lo hicieron bien, por lo que se evidenció el desgaste que han ido acumulando por la seguidilla de amistosos. “Cuando cambiamos los jugadores que entraron, no lo hicieron bien. Era un momento donde era necesario comenzar a cambiar. Tuvimos desgaste, el rival comenzó a cambiar jugadores y nosotros también tuvimos que hacer cambios”, acotó.

Pese a que el balance diga que Perú no tuvo un buen partido frente a Colombia y el resultado negativo acentúe esa mirada, para el brasileño hay cosas positivas por rescatar y buscará sacar provecho de esos puntos en los que, según su mirada, sí mostramos un avance. “Fue un partido muy bien jugado, no permitimos muchas jugadas de peligro para Colombia. Tenemos cosas positivas allí”, añadió.

“El balance general nos da algunas cosas importantes, hay definiciones importantes de cara al futuro, hay cosas que vamos definiendo. Eso es lo que buscábamos en este instante. Era una gira con una dificultad bastante grande”, agregó, dejando en claro que sí pudo sacar cosas por valorar en esta gira de amistosos en territorio norteamericano, donde también caímos por 2-0 ante Canadá, igualamos por 1-1 con México y perdimos por 4-1 a manos de Estados Unidos.

Perú no pudo ganar ningún partido de su gira por Norteamérica. (Foto: ITEA Sports)

Tras confirmar el nivel en el que se encuentra su equipo, Mano Menezes espera que los próximos rivales sean de manos nivel para que así podamos acumular victorias que nos permitan recuperar la confianza. “Pudimos aprovechar para jugar con adversarios menores, para poder ganar. Ahora tenemos que ir escogiendo rivales que nos permitan conseguir victorias, es algo que necesita el grupo”, argumentó.

En otro momento de la charla con los periodistas, el director técnico consideró que la Selección Peruana defendió bien estando con uno menos por la expulsión de Miguel Araujo, pero nuevamente una equivocación significó el 2-0 definitivo a favor de Colombia. “Cuando nos quedamos 10 contra 11, defendimos muy bien, como debemos hacerlo en el futuro. Pero detalles como esos cuestan resultados. Los rivales están esperando una oportunidad para meter un gol”, comentó.

Mano Menezes solo registra un triunfo en sus ocho partidos con la Selección Peruana. (Foto: ITEA Sports)

Mano Menezes y el responsable del presente de la Selección Peruana

Ante los cuestionamientos por el difícil panorama que se le avecina a la Selección Peruana, Mano Menezes aseguró que siempre tuvo claro dónde había llegado y lo que podía suceder frente a rivales altamente exigentes. “Cuando inicié el trabajo, sabía lo que podía pasar. El entrenador tiene que escoger un camino y trabajar duramente en la construcción de ese camino. Uno tiene que tener una idea clara de lo que tenemos que hacer, lo tenemos claro y ellos también”, apuntó.

En esa misma línea, asumió su responsabilidad por los malos resultados y fue enfático al decir que la ‘Bicolor’ trabajará para cambiar este panorama. “La responsabilidad siempre es del entrenador. En el fútbol siempre tenemos que hablar de un héroe o un villano. No hay tiempo para modificar el fútbol peruano desde abajo, nosotros tenemos que poner de nuestra parte y tienen que tener claro que lo haremos”, aseveró.

Finalmente, Mano Menezes dio algunos nombres que le dejaron cosas positivas tras estos amistosos, pero no sin antes hacer hincapié en que la inclusión de estas piezas como parte del recambio supone un riesgo que él y su comando técnico tendrán que asumir. “Cuando veo jugadores como (Piero) Magallanes, (Marco) Huamán, (Oslimg) Mora, veo que hay potencial. Pero tenemos que hacer cosas en este momento que hay que tener coraje para hacerlas”, puntualizó.

Perú no pudo con Colombia y cayó por 2-0 en amistoso. (Foto: Getty Images)

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