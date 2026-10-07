La Selección Peruana cerró su participación en la fecha FIFA con otra derrota. La ‘Bicolor’ cayó 2-0 ante Colombia en Miami y terminó esta gira por Estados Unidos sin conseguir una victoria, con un balance de tres derrotas y un empate. El resultado volvió a dejar dudas alrededor del equipo de Mano Menezes, aunque dentro del plantel consideran que hubo aspectos positivos para rescatar.

Uno de los futbolistas que decidió hablar después del partido fue Erick Noriega. El defensor hizo una evaluación del desempeño de la ‘Blanquirroja’ y reconoció que los resultados no acompañaron al equipo en esta serie de amistosos. Sin embargo, también pidió valorar el trabajo que vienen realizando los jugadores y aseguró que el proceso muestra señales de mejoría.

“Creo que, en general, hicimos un buen partido. En estos cuatro amistosos que hemos tenido, los resultados no nos han acompañado”, señaló el jugador de Gremio de Porto Alegre en diálogo con Bicolor+. Para el zaguero, una de las principales diferencias estuvo en la falta de contundencia, ya que Perú generó algunas oportunidades que no consiguió transformar en goles y terminó pagando caro sus errores ante el cuadro colombiano.

En ese sentido, Noriega consideró que la Selección Peruana debe quedarse con las enseñanzas que dejan estos encuentros y continuar trabajando para corregir los aspectos que todavía necesitan mejorar. “Cuando tenemos la oportunidad no logramos concretar. Creo que, si lo hacemos, sería otra la historia. Que nos sirvan bastante estos amistosos, sacando cosas positivas. Hemos mejorado, pero tenemos que seguir”, manifestó.

Erick Noriega registra 13 partidos con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Pero su análisis no quedó únicamente en lo mostrado dentro del campo. El futbolista de 24 años también expresó su molestia por la manera en que, según considera, algunos rivales ven actualmente a Perú. Noriega cuestionó que el combinado nacional sea tomado como un equipo sencillo de enfrentar y dejó una frase contundente sobre esa percepción.

“Jode que nos vean como una selección pequeña, que todos quieran jugar con nosotros porque somos fáciles”, afirmó el central. Sus declaraciones reflejaron el fastidio que existe dentro del plantel por los últimos resultados, aunque también dejaron en claro que los futbolistas mantienen la confianza en que Perú puede competir de una mejor manera en los próximos desafíos.

El defensor también entendió que la reacción de los hinchas estará marcada principalmente por los resultados. Tras una gira en la que Perú perdió ante Estados Unidos (4-1), Canadá (2-0) y Colombia (2-0), además de empatar frente a México (1-1), el balance dejó poco margen para la satisfacción. Aun así, el futbolista sostuvo que quienes siguen el juego con mayor detenimiento pueden identificar una evolución en el funcionamiento del equipo.

“Obviamente, la gente mira el resultado, a nosotros también nos jode perder, entendemos a los hinchas”, reconoció. El mensaje del jugador llega precisamente después de una jornada en la que la ‘Bicolor’ volvió a quedarse sin marcar y terminó su gira norteamericana con más dudas que certezas, aunque el plantel insiste en que existen elementos rescatables dentro de esta etapa.

De esta manera, Erick Noriega cerró su análisis pidiendo que el proceso encabezado por Mano Menezes sea evaluado también por el trabajo que se viene realizando y no únicamente por los marcadores. “Cuando vemos las pequeñas cosas que hacemos en los partidos, vemos que mejoramos”, sostuvo. Ahora, la Selección Peruana tendrá que trasladar esa supuesta evolución al resultado cuando vuelva a competir, en un escenario donde la exigencia por conseguir victorias será cada vez mayor.

Erick Noriega debutó con la Selección Peruana en marzo del 2024. (Foto: Getty Images)

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