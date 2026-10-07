La Selección Peruana terminó su gira por Estados Unidos con una derrota por 2-0 ante Colombia, resultado que volvió a poner sobre la mesa varias preguntas respecto al presente y futuro de la ‘Bicolor’ con Mano Menezes en el banquillo. En medio de ese análisis, Néstor Lorenzo, técnico del combinado ‘cafetero’, se refirió al proceso de renovación que atraviesa el equipo nacional y dejó algunas recomendaciones desde su experiencia en el fútbol sudamericano.

El entrenador argentino conoce de cerca la realidad peruana. Antes de asumir el mando de Colombia, dirigió a Melgar entre 2021 y 2022, etapa en la que consiguió el Torneo Apertura de la Liga 1 y llevó al cuadro arequipeño hasta los octavos de final de la Copa Sudamericana –certamen en el que el ‘Dominó’ terminó alcanzando las semifinales–. Lorenzo dejó el club para asumir la selección colombiana, por lo que tuvo la oportunidad de trabajar directamente con jugadores y conocer las características del campeonato local.

Precisamente, después del triunfo sobre Perú en Miami, el estratega fue consultado por el recambio generacional que necesita la ‘Blanquirroja’. Su diagnóstico fue directo y apuntó a la necesidad de construir una nueva base sin abandonar de golpe a los futbolistas experimentados. “Hablé con el Mano Menezes y creo que él ha ordenado al equipo. Lo vimos en los partidos previos y creo que el recambio es poco. Tiene poco recambio y hay que construir con una base que viene de muchos años”, explicó.

La observación de Lorenzo llega mientras Mano Menezes viene probando diferentes nombres en la selección absoluta. El técnico brasileño ya había advertido que no es posible formar un equipo únicamente con jóvenes y que la experiencia sigue siendo necesaria para acompañar a quienes recién comienzan a consolidarse. En ese sentido, la idea planteada por el entrenador de Colombia apunta a encontrar un equilibrio mientras se trabaja una renovación a largo plazo.

Néstor Lorenzo dirigió a Melgar entre el 2021 y 2022. (Foto: Melgar)

Para el argentino, sin embargo, el cambio no debe limitarse a buscar nuevos futbolistas cuando llegan a la selección mayor. El verdadero trabajo tiene que empezar en las categorías inferiores, generando una estructura que permita que los jugadores lleguen mejor preparados al máximo nivel. “Tiene que venir desde abajo y es lo que propusimos nosotros acá”, sostuvo al explicar cuál considera que debe ser el camino para que Perú pueda generar más alternativas.

El técnico puso como ejemplo el trabajo realizado con las selecciones juveniles y remarcó la importancia de que las distintas categorías tengan competencia internacional. “No podía pasar un Mundial sin que esté una Sub-15, una Sub-17, una Sub-20 de la nacional participando. Eso es lo que construye el futuro”, manifestó. Para él, darle continuidad a esos procesos permitiría ampliar la cantidad de jugadores disponibles para la selección absoluta y evitar que el recambio dependa únicamente de una generación.

Néstor Lorenzo también dejó claro que los resultados de ese trabajo no pueden esperarse de inmediato. El proceso formativo, según explicó, necesita tiempo para mostrar sus frutos y convertirse en una fuente constante de nuevos talentos. “El proceso formativo es sumamente importante. Si no es en cuatro, en seis o en ocho años. Pero hay que empezar a trabajar bien ahí y seguir el ejemplo de otros países”, precisó.

Sus palabras tienen un valor particular por su paso por el fútbol peruano. En Melgar, el argentino tuvo la oportunidad de trabajar con una plantilla que combinaba jugadores experimentados y jóvenes, además de conseguir el Apertura 2022 y dejar al equipo encaminado en la Copa Sudamericana antes de su salida a Colombia. Incluso, durante aquella etapa, Lorenzo destacó que le generaba satisfacción dejar un equipo con futuro y recambio.

Ahora, desde el otro lado y después de haber enfrentado a la Selección Peruana, el estratega de Colombia vuelve a poner el foco en una tarea que la ‘Bicolor’ tendrá que asumir pensando en los próximos años: fortalecer sus divisiones menores para ampliar las opciones de la mayor. Mientras Mano Menezes continúa evaluando jugadores y buscando una fórmula competitiva, el mensaje de Néstor Lorenzo apunta a que el verdadero recambio no se construirá solamente desde la absoluta, sino desde las bases del fútbol peruano.

Perú cayó por 2-0 ante Colombia en Miami. (Foto: Getty Images)

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