En Arequipa hay nombres que no necesitan presentación, y uno de ellos es el de Bernardo Cuesta. A lo largo de los años, el delantero se convirtió en sinónimo de gol y de identidad rojinegra, acompañando al club en campañas inolvidables. Más allá de un resultado puntual, su historia con la camiseta de Melgar ha estado marcada por constancia, liderazgo y una conexión especial con la hinchada. Por eso, en medio del Torneo Apertura 2026, el club decidió dar un paso más para reconocer su legado. Un detalle que no pasará desapercibido para los fanáticos arequipeños y que quedará grabado en el corazón del estadio.

El último fin de semana, FBC Melgar cayó 3-1 ante FC Cajamarca por la cuarta fecha del campeonato. Aunque el resultado no fue el esperado, la atención también estuvo puesta en lo que vendría días después desde la dirigencia rojinegra.

A través de sus canales oficiales, el club confirmó que la tribuna Oriente del Estadio Monumental de la UNSA llevará el nombre del atacante argentino nacionalizado peruano. El cambio será efectivo desde la quinta jornada del Apertura, cuando el equipo vuelva a jugar en condición de local.

El anuncio no fue una decisión unilateral. La institución sometió la propuesta a votación entre los hinchas, quienes respaldaron de manera masiva la iniciativa. El mensaje fue claro: el reconocimiento debía quedar para uno de los máximos referentes de la historia reciente del club.

Homenaje a Bernardo Cuesta en Melgar | Foto: Melgar

“Gracias a toda la Familia Rojinegra por sus votaciones, en homenaje a nuestro goleador histórico a partir de ahora la Tribuna Oriente llevará su nombre: ‘Tribuna Bernardo Cuesta’”, comunicó la institución en sus redes sociales.

El homenaje no es casualidad. Cuesta alcanzó recientemente los 198 goles con la camiseta rojinegra, cifra que lo consolida como el máximo artillero en los más de 100 años de historia del club. Un registro que lo pone por encima de otros históricos del equipo arequipeño.

Desde su llegada en 2012, el delantero no solo sumó goles, sino también títulos y campañas internacionales que quedaron en la memoria del hincha. Su continuidad a lo largo de las temporadas fortaleció un vínculo que hoy trasciende lo deportivo.

En lo futbolístico, Melgar se prepara para recibir a Los Chankas en la próxima fecha del campeonato. El equipo suma 9 puntos en la tabla y buscará reencontrarse con el triunfo en casa, ahora con un estadio que tendrá un nuevo nombre en una de sus tribunas.

Así, el club arequipeño decidió inmortalizar a su capitán en el lugar donde tantas veces celebró goles. A partir de ahora, cada partido en la UNSA tendrá un recordatorio permanente del legado de Bernardo Cuesta, un delantero que ya es parte de la historia grande del ‘León del Sur’.

