Si hablamos de distancias, entre Álvarez (Rosario) y Bell Villa (Córdoba) hay aproximadamente 212 kilómetros de carretera. No es un tramo corto y llegar de un lugar a otro tarda alrededor de dos horas y media. Sin embargo, en ambos lugares nacieron y crecieron dos futbolistas que dentro de unos días se verán las caras por cosas del destino, sin la necesidad de haberse cruzado alguna vez en Argentina: Bernardo Cuesta y Hernán Barcos.

Además de compartir la nacionalidad, ambos juegan en la misma posición y crecieron en zonas precarias del territorio argentino, en donde ganarse la vida es cuestión de esfuerzo y sacrificio. Si bien uno tiene 33 años y el otro 38, en el campo de juego han demostrado, tanto en Melgar como en Alianza Lima, que pueden ser igual de valiosos y determinantes.

No solo por lo que sus nombres significan al lado del grito de gol, sino también por lo que representan en las instituciones a las que defienden. Cuesta, por ejemplo, está entre los mejores futbolistas de la historia de Melgar –por no decir el mejor, con el permiso de Ysrael Zúñiga–. Barcos, por su parte, en tan solo dos temporadas en Alianza Lima ha demostrado tener las credenciales para ser considerado, como mínimo, como el mejor futbolista extranjero que se puso la ‘blanquiazul’.

Ahora, en cuanto a lo que inspiran con el balón en los pies sí podemos encontrar algunas pequeñas diferencias. Bernardo es sinónimo de lucha, sacrificio, pundonor y garra, un claro ejemplo de lo que ha sido Melgar durante este 2022, peleando cada pelota como si fuera la última.

Hernán, más allá de lo que pueda decir su edad –ha jugado 33 partidos con un físico impecable–, refleja el corazón de Alianza y le da esa tranquilidad que necesita el equipo en los momentos límite –como sucedió ante Ayacucho FC, donde nos dejó una de las escenas más emotivas del año al ponerse los guantes tras la expulsión de Ángelo Campos–.

Entonces, pues, estamos hablando de dos delanteros que, siendo emblemas y goleadores en sus equipos, son capaces de transmitir mensajes que van más allá del juego. Son espejos de sus hinchas e ídolos que generan identidad de carne y hueso.

Bernardo Cuesta anotó el 1-0 de Melgar vs. Sporting Cristal por la semifinal de la Liga 1. (Video: GOLPERU)

Torneo Partidos Goles Asistencias Liga 1 2022 33 14 6 Copa Sudamericana 2022 13 8 2

Números de Bernardo Cuesta en el 2022.

En Melgar, Cuesta es ese personaje en donde los arequipeños se ven identificados por el pundonor con el que lucha cada balón y la determinación con la que asume su liderazgo. “Vamos, hay que cerrar esto, con paciencia. Hay que cerrarlo”, dijo ‘Berni’ antes de salir a jugar el segundo tiempo ante Sporting Cristal el domingo. Ese mensaje, escueto pero que cala, es el de un líder que sabe de lo que su equipo es capaz.

En Alianza Lima, el discurso de Barcos fue claro desde el inicio: “Yo en lo personal no tomo alcohol, no fumo y no salgo de noche, eso es esencial”, dijo el ‘Pirata’ en una de sus primeras declaraciones como jugador ‘íntimo’ en el 2021. Esas palabras, aunque parezcan sencillas, retumbaron dentro de los cimientos de un club que durante el 2020 tuvo problemas con la indisciplina. Desde entonces, la palabra del argentino imprimió una sola reacción en el resto –tanto en sus compañeros como en los hinchas–: respeto.

Cuando los veamos frente a frente en estas dos finales por el título nacional, seremos testigos de un duelo que tendrá como desenlace la coronación a una temporada excepcional para los dos. Porque cada uno, con sus recursos en contextos diferentes, supo ser una pieza clave para llegar con vida a esta definición.

Gol de Hernán Barcos para el 1-0 de Alianza Lima vs. ADT. (Video: GOLPERU)

Torneo Partidos Goles Asistencias Liga 1 2022 33 18 6 Copa Libertadores 2022 6 0 1

Números de Hernán Barcos en el 2022.

Cuesta, goleador de la Copa Sudamericana y artífice de que Melgar esté en una nueva final, tendrá la oportunidad de levantar su segundo título como ‘rojinegro’ desde aquel que consiguieron en el 2015, año del centenario del club, y que lo tuvo a él –como no podía ser de otra manera– como abanderado.

Barcos, en tanto, tendrá la llave para que La Victoria disfrute de un bicampeonato después de aquel que festejaron en los años 2003 y 2004. Por más que durante los últimos días se dudó si llegaría o no a las finales, ya lo dejó en claro en sus últimos declaraciones: “La lesión es cosa del pasado, estoy bien”.





