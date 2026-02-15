En el Callao se vivió un partido intenso, friccionado y con mucha tensión desde la previa, pero lo que ocurrió después del pitazo final terminó llevándose todos los reflectores. Atlético Grau cayó por la mínima diferencia ante Sport Boys y, más allá del resultado, el foco terminó puesto en las palabras de su entrenador. Miguel Ángel Comizzo no se guardó nada y descargó toda su molestia frente a cámaras, cuestionando el desempeño arbitral y dejando frases contundentes. La derrota dolió en el cuadro piurano, no solo por la tabla, sino por la sensación de que algunas decisiones pudieron cambiar el final del encuentro.

El único tanto del compromiso lo marcó Luis Urruti, quien conectó de cabeza un centro preciso y sentenció el 1-0 a favor de Sport Boys en el estadio Estadio Miguel Grau. Con ese resultado, los rosados celebraron su primera victoria en el Torneo Apertura, mientras que Grau volvió a Piura con las manos vacías.

Durante varios pasajes del partido, el equipo dirigido por Comizzo mostró iniciativa y trató de imponer condiciones, especialmente en el primer tiempo. Sin embargo, en el complemento el cuadro chalaco encontró espacios y golpeó en el momento justo. El trámite fue parejo, pero hubo jugadas polémicas que generaron reclamos desde el banco visitante.

La molestia del técnico argentino tuvo nombre propio: Bruno Pérez. Según expresó en declaraciones televisivas, el árbitro no estuvo a la altura del compromiso y, a su entender, se vio condicionado por el ambiente previo al encuentro.

Bruno Pérez dirigió el partido entre Sport Boys y Atlético Grau (Foto: CONAR)

Cabe recordar que en la semana, Sport Boys había emitido un comunicado en el que advertía que estaría atento al desempeño del juez por antecedentes polémicos. Para Comizzo, ese contexto influyó directamente en algunas decisiones que se tomaron durante los 90 minutos.

Tras el pitazo final, el DT fue directo y contundente. “En toda esta semana los árbitros fueron amenazados y ahora se cag..n cuando tienen que expulsar. Pésimo árbitro, que no nos dirija nunca más”, señaló visiblemente incómodo, dejando clara su postura sobre lo ocurrido en el Callao.

Más allá de las declaraciones, el resultado golpea en lo deportivo a Atlético Grau, que se mantiene en la parte baja de la tabla con apenas una unidad en tres fechas disputadas. El arranque del Torneo Apertura no ha sido el esperado y la presión comienza a sentirse en el plantel.

En la vereda del frente, Sport Boys sumó cuatro puntos y escaló posiciones, ilusionándose con pelear en la parte alta del campeonato. Su próximo reto será ante Alianza Lima en Matute, mientras que Atlético Grau tendrá que cambiar rápidamente el chip para recibir a Juan Pablo II el domingo 22 de febrero a las 3:30 p.m.

Las palabras de Comizzo, sin embargo, podrían traer repercusiones. No es la primera vez que el técnico argentino apunta con dureza contra el arbitraje, y en anteriores ocasiones este tipo de declaraciones derivaron en llamados de atención o sanciones por parte de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

Ángel Comizzo es DT de Atlético Grau desde 2023. (Foto: AFP)

