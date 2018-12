Miguel Ángel Russo: "Alianza Lima es un equipo con historia"

Escucharlo motiva. Miguel Ángel Russo tiene los conceptos claros. Sabe explicarse y, de seguro, será clave para conseguir con Alianza Lima los objetivos trazados para la Copa Libertadores y el Torneo 2019.

Depor conversó con el flamante técnico de Alianza Lima y lo primero que llamó la atención fue el entusiasmo por este nuevo reto en su carrera. En los minutos que nos concedió, mostró su deseo de hacer historia en el fútbol peruano.

Alianza Lima: ¿qué esquema impondrá Miguel Ángel Russo en el equipo?



“Alianza Lima es un equipo con historia, pronto estaremos en Lima”, fue lo primero que mencionó. No quiso entrar en detalles. “Aún no puedo adelantar cosas. Estoy resolviendo el tema de los pasajes para estar lo más pronto en Lima. Allá conversaremos el tiempo que necesite para que me conozcan y yo conocerlos” agregó.

El sábado en ESPN, el técnico explicó que elige el sistema de juego de sus equipos de acuerdo a las características de su gente. “El esquema me lo dan los jugadores. Mi trabajo es tomar las decisiones exactas para salir adelante”, señaló.

También habló de su batalla personal contra el cáncer que lo aquejó el año pasado. "Yo vivo a pleno, no me cambia lo que me pasó, sí me deja en una posición en la que sí disfruto mucho más de mi familia, de mis amigos, de mi gente", dijo.

Falta poco para tenerlo en Lima (llegaría el miércoles) y de arranque se pondrá a chambear con los jugadores de Alianza Lima. Quiere conocer a su gente y todos queremos seguir conociéndolo.

Texto: Jesús Mestas