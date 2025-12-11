Miguel Araujo fue el líder de la defensa de Sporting Cristal que se impuso el último miércoles por 1-0 sobre Cusco FC, en la final de ida del playoff de la Liga 1 Te Apuesto por el cupo de Perú 2 en la próxima Copa Libertadores.

Pese a la ventaja parcial en la serie, el aguerrido zaguero reconoció que les faltó más efectividad en ataque para afrontar con mayor tranquilidad el encuentro de vuelta en una plaza más que complicada ante un duro rival.

“Siento que el resultado es positivo. Ganamos bien, tuvimos más chances de gol, por ahí no supimos aprovechar, pero creo que ellos no tuvieron una clara, la que fallamos nosotros mismos”, dijo a la prensa.

“Lo importante es ganar. Vamos a ir allá (Cusco) también con la humildad, con el esfuerzo del grupo a buscar el resultado. Ahora toca descansar, ver las pequeñas cosas que hicimos bien y que por ahí nos falta”, añadió Araujo.

Miguel Araujo llegó a mitad de temporada para reforzar la defensa celeste. (Foto: Sporting Cristal)

Por otro lado, criticó el pésimo estado del terreno de juego del Estadio Nacional, pues no permite que se juegue de la mejor manera, algo que ya se había visto en la serie ante Alianza Lima.

“Hay muchos conciertos, eventos que por ahí nos perjudica, pero qué te puedo decir. El Gallardo también lo están remodelando y esperamos jugar en casa que es el Gallardo para nosotros”, apuntó el futbolista de 31 años.

El encuentro de vuelta se jugará el próximo domingo 14 de diciembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega desde las 6:00 p.m.. Cabe mencionar que vale la diferencia de goles y en caso de igualdad la serie se definirá con disparos de penal.

