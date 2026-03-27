Mientras el título de la Copa Africana de Naciones entró a disputarse en el TAS, Mano Menezes sentó su postura sobre el título que Senegal ganó en la cancha. “En el mundo del fútbol, siempre, siempre preferimos respetar lo que sucede en la cancha. Y para nosotros, eso significa enfrentarnos a los campeones africanos", señaló en la conferencia de prensa de este último viernes.
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¿Cuándo juegan Perú vs. Senegal?
El partido amistoso entre Perú vs. Senegal se disputará este sábado 28 de marzo desde las 11:00 a.m. en el Stade de France (Francia). El duelo comenzará a la 1:00 p.m. en países como Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil, mientras que a las 5:00 p.m. en España.
¿En qué canales ver Perú vs. Senegal?
El amistoso entre Perú vs. Senegal será televisado por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) lo transmitirán por señal abierta.
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