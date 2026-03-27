Mano Menezes debutará como técnico de la Selección Peruana frente a Senegal. (Foto: ITEA Sports)
Mano Menezes debutará como técnico de la Selección Peruana frente a Senegal. (Foto: ITEA Sports)

Mientras el título de la Copa Africana de Naciones entró a disputarse en el TAS, Mano Menezes sentó su postura sobre el título que Senegal ganó en la cancha. “En el mundo del fútbol, ​​siempre, siempre preferimos respetar lo que sucede en la cancha. Y para nosotros, eso significa enfrentarnos a los campeones africanos", señaló en la conferencia de prensa de este último viernes.

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¿Cuándo juegan Perú vs. Senegal?

El partido amistoso entre Perú vs. Senegal se disputará este sábado 28 de marzo desde las 11:00 a.m. en el Stade de France (Francia). El duelo comenzará a la 1:00 p.m. en países como Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil, mientras que a las 5:00 p.m. en España.

¿En qué canales ver Perú vs. Senegal?

El amistoso entre Perú vs. Senegal será televisado por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) lo transmitirán por señal abierta.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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