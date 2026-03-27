La Selección Peruana comenzará un nuevo proceso este sábado 28 de marzo frente a Senegal, en un partido amistoso que marcará el estreno de Mano Menezes en el banquillo. Jean Ferrari, director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se mostró optimista por este arranque, dejando un claro mensaje en alusión a la lucha que tendrá la ‘Blanquirroja’ para clasificar al Mundial 2030.

Ferrari publicó unas fotografías de cómo luce el Stade de France previo al enfrentamiento con el seleccionado senegalés, dejando un mensaje sobre lo que viene realizando su gestión en la interna de la FPF. El exfutbolista destacó, además, los próximos amistosos frente a Honduras –el 31 de marzo en La Cartuja– y contra España –el 8 de junio en Puebla, México–.

“En Stade de France, donde enfrentaremos a la Selección de Senegal, luego en Madrid contra a Honduras y en junio en Puebla para enfrentar a España“, escribió el exadministrador de Universitario de Deportes en su cuenta de X.

En esa misma línea, el director general de Fútbol de la FPF valoró el puntapié inicial de este proyecto deportivo, con el claro objetivo de conseguir el boleto a la Copa del Mundo del 2030. “Mañana iniciamos el proceso apuntando al mundial 2030. Arriba Perú”, precisó.

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¿Cuándo juegan Perú vs. Senegal?

El partido amistoso entre Perú vs. Senegal se disputará este sábado 28 de marzo desde las 11:00 a.m. en el Stade de France (Francia). El duelo comenzará a la 1:00 p.m. en países como Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil, mientras que a las 5:00 p.m. en España.

¿En qué canales ver Perú vs. Senegal?

El amistoso entre Perú vs. Senegal será televisado por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) lo transmitirán por señal abierta.

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