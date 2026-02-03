Cusco FC, vigente subcampeón del fútbol peruano, inició con derrota su participación en el Torneo Apertura de la Liga 1. Los dorados cayeron por la mínima diferencia en Sullana ante Alianza Atlético y su entrenador, Miguel Rondelli, conversó con la prensa deportiva sobre este choque y lo que se viene este fin de semana ante Universitario.

Con la evidente desazón por la derrota, pero con la confianza de recuperar el camino en casa, así se mostró el estratega de 48 años, con la experiencia de dirigir su tercera temporada en nuestro campeonato.

“Hicimos bien el trabajo desde el décimo tercio, pero no pudimos generar peligro. Hay que dar vuelta a la página y pensar en el próximo partido. No vi un rival que nos haya presionado, creo que el empate hubiese sido lo más justo, pero no vi un Sullana que nos haya sobrepasado ni puesto en problemas”, dijo Rondelli.

Luego, al ser consultado sobre el difícil encuentro ante los cremas y la importancia de sacar los tres puntos ante un rival directo, de alguna manera le puso paños fríos al momento y compartió un mensaje de tranquilidad, pues esto recién empieza.

“No importa como iniciemos sino como terminemos. El año pasado perdimos dos partidos seguidos y terminamos subcampeones. Preparar el partido es para todos los juegos. La planificación no se altera. Seguiremos trabajando de la misma manera y espermos estar un poco más finos”, explicó Rondelli.

Cabe mencionar que la última vez que se enfrentaron fue el pasado 27 de setiembre en el Estadio Monumental con victoria crema por 3-2 con doblete de su delantero Álex Valera.

Antes, en mayo y por el Torneo Apertura 2025, Cusco FC hizo respetar su localía y venció a la ‘U’ por 2-0 con anotaciones de quien sería el goleador, el argentino Facundo Callejo.

El partido está programado para el próximo sábado 7 de febrero desde las 8:00 p.m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 2 del Apertura, y las entradas ya se encuentran a la venta, con precios populares.

Inició la venta de entradas para el partido de la fecha. (Foto: Cusco FC)

