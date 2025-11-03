La Selección Peruana no jugará el Mundial 2026, tras quedar en el noveno lugar de las Eliminatorias. El proceso de la Bicolor se caracterizó por la inestabilidad y cambios de directores técnico. En medio del análisis, surge también la crítica o reflexión de algunos jugadores como fue el caso de Miguel Trauco. El lateral de Alianza Lima recordó su paso por el equipo de todos y sorprendió con su postura por Juan Reynoso (primer DT del proceso), sumado a la idea de haberlo dejado en el cargo, a pesar de los resultados.

En diálogo con el ‘VAR de Olcese’, Trauco recordó el inicio del proceso de las Eliminatorias al Mundial 2026. El lateral fue parte de la lista de convocados en el inicio y estuvo al mando de Juan Reynoso por todo el año 2023, tiempo en que el ‘Cabezón’ tomó el cargo.

“El profesor que me sorprendió para bien fue Juan Reynoso. Seguro me van a llegar muchas críticas por lo que voy a decir, pero si Juan se quedaba en la selección: íbamos al Mundial. ¡Qué abusivo para trabajar! No repetía un trabajo en la semana y todos estábamos contentos”, dijo en la entrevista.

Al mando de la Selección Peruana, el DT tuvo la oportunidad de dirigir un total de seis partidos oficiales; sin embargo, no pudo conseguir una victoria con un saldo de 4 derrotas (ante Brasil, Chile, Argentina y Bolivia) con 2 empates (contra Paraguay y Venezuela).

Miguel se animó a comparar lo que sucedió con Juan Reynoso y el extenso proceso de Ricardo Gareca, el cual también significó la clasificación al Mundial de Rusia 2018, torneo que el ‘Genio’ también disputó como lateral izquierdo. Para el jugador, no fue el mejor momento.

Miguel Trauco. (Foto: Alianza Lima)

“En este caso, Juan tuvo la mala suerte que nos agarró en nuestro peor momento a todos. Gareca tuvo la buena suerte que nos agarró en nuestro prime. Al final le echaron la culpa a él (Reynoso). Trabajaba muy bien. Si él se hubiese quedado, clasificábamos tranquilamente“, manifestó.

En la conversación, Trauco también mencionó que el siguiente director técnico (Jorge Fossati) realizó algunos cambios que no cayeron nada bien en la interna, sumado a los malos resultados, que determinaron la eliminación temprana de la Copa América y complicación de resultados en Eliminatorias.

“Después llegaron otros profes, intentaron cambiar nuestra esencia. Algo que nunca habíamos hecho. Tal vez en clubes te da resultado porque tienes tiempo de trabajo; en selección llegas, tienes 2 días más y ya. Eso es algo que Óscar Ibáñez intentó hacer: llegó, armó el grupo, nos volvió a dar la identidad que teníamos. Pero bueno, ya era muy tarde”, expresó.

