Uno de las golpes más sonados en el presente mercado de fichajes de la Liga 1, pensando en la temporada 2026, es la salida de Rodrigo Ureña de Universitario de Deportes. El volante chileno fue uno de los artífices de tres título consecutivos en tienda crema; sin embargo, decidió poner punto final a su travesía en Perú por una oferta de Millonarios de Colombia. Luego de varias negociaciones, el club hizo oficial la llegada del ‘Pitbull’.

“Allí en Chile despierta el Cóndor. Fuerte, valiente y creció entre vientos que nunca perdonan. Aprendió a volar sin miedo porque, quien nace alto, jamás aprende a rendirse. Entonces, mira hacia el horizonte y entiende su destino: volar más lejos, volar más alto y volar donde la historia lo espera”, fue parte del relato del propio jugador en su video de presentación.

Como parte de su llegada, se pudo ver la comparativa de su historia profesional con un cóndor, un animal que también es representativo de su país. En la web oficial, el club también confirmó que aprobó los exámenes médicos y firmó su vínculo por las próximas dos temporadas.

“El mediocampista se distingue por su orden táctico, intensidad en la recuperación, lectura del juego y capacidad para equilibrar el equipo, cualidades que le permiten aportar solidez y dinamismo en la primera línea del medio campo”, señaló el cuadro Embajador.

Rodrigo Ureña fue anunciado en Millonarios de Colombia. (Foto: Millonarios)

Sin dudas, Ureña tuvo un paso exitoso en Universitario de Deportes, equipo al que llegó en el año 2023. El volante fue parte del resurgir de los cremas, alcanzado tres títulos consecutivos y cumpliendo un rol fundamental en el medio sector, despertando también interés internacional. En un inicio, manifestó sentirse cómodo en el club; sin embargo, en el 2025 una sanción lo alejó de manera prolongada en la Liga 1, cortándole el ritmo de competencia.

En total, Rodrigo disputó 99 partidos oficiales con la camiseta crema, registrando seis goles y seis asistencias en una etapa donde su despliegue físico fue fundamental. En cuanto a las cifras de la operación -de acuerdo a información del periodista Wilmer Robles- se supo que la venta del jugador de 32 años se habría cerrado en un monto aproximado de 250 mil dólares.

Ahora con Millonarios buscará escribir una nueva historia en la Liga Betplay, competencia que ya conoce porque antes jugó en América de Cali y Tolima. La idea del volante es seguir consolidándose y ser opción recurrente en la Selección de Chile, entorno al que ya fue convocado en la temporada 2025, cuando dirigía Ricardo Gareca.

Para este 2026, el cuadro Embajador disputará la fase previa de la Copa Sudamericana, donde se medirá ante Atlético Nacional. El partido se jugará el día miércoles 4 de marzo, teniendo el estadio Atanasio Girardot como escenario. Definitivamente, Ureña apunta a quedarse con el puesto de titular.

Rodrigo Ureña es el primer futbolista de nacionalidad chilena que consigue tres títulos nacionales en el Perú. (Foto: Universitario de Deportes)

