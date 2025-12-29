La disputa entre Universitario y Alianza Lima por mantener la misma fecha de sus presentaciones llegó a un punto crítico en los últimos días. Mientras los cremas se aferraban a la organización anticipada de su Noche Crema, los blanquiazules defendían la prioridad administrativa de su solicitud para la Noche Blanquiazul, en un escenario donde ninguno estaba dispuesto a dar el brazo a torcer. Las declaraciones, comunicados y posturas firmes no tardaron en elevar la tensión, especialmente porque ambos clubes ya habían iniciado la venta de entradas para sus eventos. Con este panorama, el Ministerio del Interior convocó a una reunión decisiva para tomar una postura definitiva sobre un hecho pocas veces visto en la capital.

La cita convocada por el MININTER reunió a representantes de ambas instituciones y permitió revisar los informes de seguridad, los plazos administrativos y la capacidad operativa de la Policía Nacional. Lo que en un inicio parecía acercarse a una negativa, por la poca frecuencia con la que se autorizan dos eventos masivos en la misma ciudad y el mismo día, terminó girando tras evaluar la planificación presentada por cada club.

La noticia fue adelantada por el periodista Marcelo Merizalde, quien informó que ambos eventos quedaron aprobados para el 24 de enero. La confirmación provocó reacciones inmediatas desde las instituciones involucradas, especialmente en Universitario, donde el administrador Franco Velazco no tardó en expresar públicamente su satisfacción. “Confirmada la Noche Crema, 24 de enero de 2026, sin cambios. A llenar el Monumental Universitario”, escribió a través de su cuenta oficial, reafirmando la postura que el club mantuvo durante toda la controversia.

La postura crema ya venía marcada desde días atrás, cuando diversos representantes insistían en que el club había cumplido con todo el proceso en los plazos correspondientes. Para ellos, modificar la fecha no era una opción viable, sobre todo por la magnitud del evento, el rival internacional y el volumen de entradas vendidas. Este enfoque fue determinante dentro de la evaluación del Ministerio, que terminó validando la capacidad del operativo propuesto para el Monumental.

Alianza Lima, por su parte, también defendió desde un inicio su fecha y los documentos presentados. La presencia de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul elevó la dimensión del evento, convirtiéndolo en uno de los espectáculos deportivos más mediáticos del año. La dirigencia íntima insistió en que cualquier cambio generaría afectaciones logísticas considerables y enfatizó que su trámite tenía sustento legal. Estas posturas fueron parte del análisis que llevó a mantener la jornada sin modificaciones.

Uno de los momentos más particulares tras la decisión llegó desde el propio Gobierno. El presidente de la República, José Jerí, se pronunció en redes sociales con un mensaje que resonó entre ambas hinchadas. “Un paréntesis. Este 24 de enero ‘Y dale U’ y ‘Arriba Alianza’”, escribió, buscando dar un tono conciliador luego de varias semanas en que el tema se volvió político, social y estrictamente administrativo.

Con ello, la fecha quedó establecida sin cambios y ambas instituciones seguirán adelante con sus planes iniciales. La jornada promete ser de alto impacto: Universitario recibirá a Universidad de Chile en el Monumental, mientras Alianza Lima será anfitrión de Inter Miami en Matute, en un espectáculo que también atraerá cobertura internacional. Todo apunta a que será uno de los días más intensos que recuerde el fútbol peruano.

Más allá de la rivalidad histórica, la ciudad será testigo de un hecho inusual: dos de los eventos más esperados del calendario nacional, conviviendo en una misma jornada que marcará un antes y un después en la organización deportiva del país.

TE PUEDE INTERESAR