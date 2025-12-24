Universitario y Alianza Lima se preparan para la temporada 2026, por lo que en el mes de enero arrancarán su pretemporada. Los cremas buscarán el tetracampeonato nacional, mientras que los blanquiazules quieren volver a la cima de la Liga 1. En ese sentido, ambas instituciones anunciaron el día de su partido de presentación. Curiosamente, los dos eventos están pactados para el sábado 24 de enero, situación poco habitual por temas de seguridad y posibilidad de cruce de hinchadas, generando situaciones de violencia. Desde el Ministerio del Interior, descartaron que los duelos se jueguen en el mismo día, por lo que -en los próximos días- se reunirán con los clubes involucrados.

Vicente Tiburcio, ministro del Interior, habló con los medios de comunicación sobre distintos temas y uno de los que se abordó fue la programación de los partidos el próximo 24 de enero. En ese sentido, inició el cuestionamiento por las garantías de seguridad y la poca frecuencia de juego de Alianza Lima y Universitario como locales en el mismo día.

“Conforme a los que les manifesté, no nos parece prudente que estos dos eventos se realicen al mismo tiempo. Entonces, se está convocando a todos los actores para tener una reunión y se les va manifestar que esto no se va poder dar y tiene que haber otra fecha para poder garantizar estos dos partidos”, señaló a RPP.

La idea de Tiburcio es establecer un diálogo con ambas instituciones para llegar a un consenso y así uno de los protagonistas de esta situación decida cambiar su fecha. El problema principal es que ya se comenzó a vender entradas para los dos eventos, por lo que el panorama podría ser más complicado de lo que parece.

Desde Alianza Lima, no se han pronunciado de manera concreta; sin embargo, en Universitario mantienen una postura clara: no van a cambiar de fecha. Franco Velazco, administrador de la institución, dejó la decisión a las autoridades, alegando que presentó los papeles debidos en el tiempo correspondiente.

“Hay que saber que las garantías obedecen a un procedimiento administrativo que es responsabilidad de una serie de entidades públicas. Lo cierto es que nosotros hemos presentado oportunamente la solicitud y se encuentra en trámite, y lo mejor de todo es que se encuentra sin observaciones”, indicó Franco.

Además, complemento que solo están esperando las garantías para tener todo más claro: “Estamos a la espera, básicamente, que este procedimiento administrativo, que obedece a plazos, se concluya y nos puedan extender las garantías y poder llevar a cabo la noche crema sin ningún tipo de contratiempos”.

