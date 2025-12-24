En Universitario de Deportes uno de los aspectos que más se solidificó con el paso de los años fue la defensa. El actual tricampeón del fútbol peruano mantuvo una base desde 2023 (primer título de la seguidilla) y fue adicionando elementos que se acoplaron de la mejor manera. Bajo el mando de Jorge Fossati y Fabián Bustos, plantearon una línea de 3 que se cambió en escasas ocasiones. Ahora, con la llegada de Javier Rabanal, el panorama asoma a ser el mismo, contando con distintas opciones para ubicar sus ‘piezas’ en este sector del campo de juego.

En 2023 y 2024, Universitario planteó una línea defensiva que salía de memoria: Aldo Corzo, Williams Riveros y Matías di Benedetto. Estos tres elementos solidificaron el funcionamiento, dejando gratas impresiones en el torneo local, aunque quedaron en deuda en el plano internacional.

William Riveros, Aldo Corzo y Matías Di Benedetto (Foto: @Enfocados)

Para 2025, la idea parecía repetirse porque empezaron los mismos; sin embargo, las lesiones hicieron entrar en escena a César Inga. El futbolista de 23 años llegó procedente de ADT y, cuando todavía dirigía Fabián Bustos, tuvo la oportunidad de destacar en el poco tiempo que estuvo. Eso sí, con la llegada de Fossati comenzó a tomar otro rol.

César Inga. (Foto: Universitario)

Más que hacer ‘temblar’ a los titulares, Inga se convirtió en una opción por distintas partes del campo. Este nivel le permitió llegar hasta la Selección Peruana, cumpliendo no solo la función de stopper por izquierda porque también fue usado como carrilero en el mismo sector o por derecha. Fue así que, a mitad de año, no había opción de mandarlo a la banca de suplentes.

Para el Torneo Clausura, llegó Anderson Santamaría. El peruano, adaptado también a la idea de formar una línea de 3 en defensa, no tuvo problemas en ganarse el puesto de titular. Relegando a Aldo Corzo hacia los suplentes, pero el capitán crema no tuvo problemas en convertirse en un recambio habitual. De esta manera, ‘Santa’ se perfila a ser uno de los elementos claves en el nuevo ciclo.

Ánderson Santamaría. (Foto: Liga 1)

Con la llegada de Javier Rabanal, se estima la continuidad de este esquema de éxito para Universitario. El equipo de Ate va por el tetracampeonato y buscó al DT español para darle un aire distinto a los objetivos planteados desde la institución. Como buen hombre de retos, el estratega también reconoció que puede existir cierta flexibilidad en algunos momentos.

“Uno puede tener un estilo con la línea de 4 o con la línea de 5, con dos delanteros o con dos extremos. El estilo que vengo promoviendo desde Independiente del Valle y que Álvaro conoce es perfectamente con la línea de 5. Es verdad que me gustaría tener versatilidad táctica y que a la larga podemos utilizar extremos, porque los equipos predecibles no llegan muy lejos en los torneos internacionales. Entonces me voy a basar en el trabajo que han hecho los anteriores entrenadores y voy a empezar con la línea de 5”, contó en conferencia de prensa.

En este 2026, Universitario también contará con Caín Fara, el primer fichaje oficial. El defensa de 31 años también tendrá la misión de adaptarse a un plantel sólido, pero que verá en su arribo una variante con recorrido internacional. Como cartel, llega de jugar 31 partidos en la Primera B Nacional de Argentina con Atlanta. Previamente, tuvo un paso por el fútbol de Ecuador y Paraguay.

Caín Fara, central de 31 años, llegará a Universitario tras jugar en Club Atlético Atlanta (segunda división de Argentina) en 2025. (Foto: Universitario)

¿Javier Rabanal apostará por los jóvenes?

En esa misma línea, también asoma la presencia de Rafael Guzmán, jugador que podría ser la apuesta juvenil de la temporada en Universitario. Opción en defensa desde el año 2025, ya tiene contrato con la institución a sus 17 años y tuvo la oportunidad de jugar un amistoso en la pretemporada.

Teniendo en cuenta el historial de Javier Rabanal como DT y el paso por las divisiones menores de Independiente del Valle, algunos jugadores jóvenes podrían contar con chances en Liga 1. Es más, el español reveló que esa es una de las premisas por las que asumió el proyecto en Universitario de Deportes.

“Me gustaría que tres jugadores cada dos temporadas, es decir, uno y medio cada temporada sería ideal. Según su rendimiento en el torneo peruano e internacional, nos ayudará a cumplir eso. La gerencia deportiva no me ha impuesto nada. Tengo nombres en una lista, pero los tenemos que ver”, contó.

Rafael Guzmán (Universitario)

