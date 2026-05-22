Movistar TV transmitirá la definición del Torneo Apertura entre Alianza Lima y Los Chankas. (Foto: Movistar Deportes)
Movistar TV transmitirá la definición del Torneo Apertura entre Alianza Lima y Los Chankas. (Foto: Movistar Deportes)

Lima, 22 de mayo del 2026. Este sábado 23 de mayo, se enfrenta a CYC en la fecha 16 del Torneo Apertura, el partido que puede definir al campeón del primer torneo del año del fútbol peruano. Movistar Deportes transmite el duelo en vivo por el canal 003 SD y 703 HD y Movistar TV App.

La cobertura arranca a las 6:00 p.m. con enlaces en vivo desde los exteriores del estadio y las concentraciones de ambos equipos. El “Flaco” Granda y Óscar del Portal estarán en cabina para el análisis y los comentarios. El partido inicia a las 8:30 p.m. Al pitazo final, desde las 10:30 p.m., una edición especial del postpartido con análisis, la conferencia de prensa de ambos equipos y la cobertura desde la zona mixta.

Este 2026, Movistar TV transmite el 100% de los partidos de la Liga 1 sin costo adicional para sus suscriptores. El compromiso va más allá de la pantalla: Movistar es patrocinador oficial de Alianza Lima, integrando su marca en la camiseta blanquiazul.

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