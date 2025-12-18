La etapa de Néstor Gorosito en Alianza Lima se cerró envuelta en silencios, versiones cruzadas y muchas preguntas sin respuesta inmediata. Tras el desenlace de la temporada, el técnico optó por alejarse del foco mediático y regresar a su país, mientras el club iniciaba un nuevo proceso deportivo. Con el paso de los días, el interés por conocer su versión fue creciendo entre los hinchas blanquiazules. Finalmente, el entrenador decidió expresarse y poner en contexto cómo se dio su salida. Sus palabras no solo abordaron el final de su ciclo en Matute, sino también situaciones internas y escenarios que pudieron cambiar su futuro como el de dirigir a la Selección Peruana.

En diálogo con ESPN, Nestor Gorosito explicó que su continuidad en Alianza Lima estaba ligada directamente a los objetivos deportivos trazados. Según relató, la no clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores terminó siendo un punto determinante para que ambas partes decidieran cortar el vínculo.

El estratega argentino reveló que su contrato había sido renovado meses antes, pero que el desenlace deportivo aceleró una decisión que no estaba prevista en ese momento. Para ‘Pipo’, el fútbol no siempre da tiempo a los procesos cuando los resultados no acompañan.

Dentro de su análisis, Gorosito también mencionó un hecho que, desde su mirada, influyó en el rendimiento del equipo. La salida de Erick Noriega fue señalada como una baja sensible en una zona clave del campo, especialmente por lo que representaba en su esquema táctico.

Pese a ello, el exentrenador íntimo puso énfasis en lo realizado a nivel internacional. Gorosito resaltó que Alianza Lima logró resultados que no se conseguían desde hace varias décadas, incluyendo triunfos históricos y una base importante de jugadores considerados para la selección.

En ese contexto, el técnico dejó una reflexión más amplia sobre el fútbol y la forma en la que se evalúan los procesos. “El resultado es lo que manda, no importa el cómo”, deslizó, dejando entrever que su mirada va más allá del marcador final.

Néstor Gorosito dejó Alianza Lima pese a renovar su contrato en octubre. (Foto: AFP)

¿Gorosito pudo llegar a la Bicolor?

Una de las revelaciones que más llamó la atención fue la relacionada con su futuro inmediato. Gorosito contó que, de haber superado un cruce internacional clave, su nombre estuvo muy cerca de ser considerado para dirigir a la Selección Peruana.

El argentino explicó que esa posibilidad se dio en medio de la competencia y que el desenlace de ese partido terminó cerrando una puerta que parecía abierta. Para él, la carrera del entrenador se define muchas veces por detalles mínimos.

De esta manera, Néstor Gorosito rompió su silencio y ofreció su versión sobre una salida que todavía genera opiniones divididas en el mundo blanquiazul. Mientras Alianza Lima ya avanza con otro proyecto, esta veza al mando de Pablo Guede.

TE PUEDE INTERESAR