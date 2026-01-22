La reconocida marca deportiva había incluido al mediocampista en las fotos de promoción de la indumentaria blanquiazul. (Foto: Nike)
Luego de que se hiciera público esta mañana un presunto caso de violencia sexual por parte de los futbolistas de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y , en contra de una joven argentina, la marca deportiva Nike, que viste a los blanquiazules, tomó una drástica e inmediata decisión.

En cuestión de minutos retiraron al mediocampista de 30 años, quien fue considerado, junto a otros deportistas de la institución, en las fotografías de promoción de la nueva camiseta del club para la presente temporada.

El ex Malmo de Suecia y también seleccionado nacional era una de las caras más importantes en la mencionada publicidad, sin embargo, fue excluido de la misma. La empresa internacional no quiere verse involucrada en un tema tan delicado y que será materia de investigación.

Como se conoció en las primeras horas de este jueves, una mujer, aún no identificada, hizo la denuncia en Argentina, pero el delito habría ocurrido durante la gira de Alianza Lima en Uruguay, donde disputó la Serie Río de La Plata.

