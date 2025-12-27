Alianza Lima se planta ante el MININTER: el firme descargo del club para asegurar la llegada de Messi.

La esperada celebración por la presentación de Alianza Lima ha entrado en una etapa de máxima tensión administrativa que mantiene en vilo a todo el país. A pocos días de lo que promete ser un evento histórico con la presencia de Lionel Messi en el Estadio Alejandro Villanueva, una serie de observaciones por parte de las autoridades gubernamentales han puesto un manto de duda sobre las garantías del espectáculo. Ante este escenario, la directiva íntima ha decidido romper el silencio con una postura tajante, asegurando que no permitirán que factores ajenos a su planificación empañen la Noche Blanquiazul 2026 que ya ha captado la atención de la prensa internacional y de miles de aficionados.
A través de un comunicado oficial, el Club Alianza Lima confirmó que asistirá a una reunión clave con el Ministerio del Interior este lunes 29 de diciembre. La institución subrayó su disposición al diálogo, pero fue enfática al precisar que han cumplido estrictamente con la presentación de toda la documentación y garantías de orden público en los plazos establecidos por ley.
Uno de los puntos más sólidos del descargo blanquiazul sostiene que su solicitud, ingresada el pasado 19 de diciembre, fue la única presentada para dicha fecha. Según el club, esto les otorga prioridad administrativa, por lo que consideran que “no tendría que existir ningún contratiempo que afecte la realización del evento”.
Noticia en desarrollo...
