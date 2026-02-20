El choque entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes vuelve a encender la Liga 1 este sábado, con un ingrediente especial: el regreso del duelo al estadio Alberto Gallardo tras 15 años. Para Nolberto Solano, embajador de Betsson y ex jugador de ambos clubes, será un partido “sin favoritos” donde el aspecto mental marcará la diferencia.

“Son dos equipos grandes y favoritos para (ganar) el torneo, pero el campeonato recién empieza. En estos partidos no hay favoritos, hay que darlo todo porque el hincha lo exige”, señaló.

El actual seleccionador de Pakistán remarcó que ambos llegan con objetivos claros: Cristal busca romper la sequía de títulos desde 2020, mientras que la ‘U’ apunta al tetracampeonato.

“Son partidos especiales, donde la historia pesa y nadie lo quiere perder”, afirmó. Además, anticipó un duelo atractivo por “por la mentalidad de los técnicos, que son abiertos y buscan el ataque constante. Será un partido muy entretenido”.

Hoy, en su faceta de entrenador, Solano es claro sobre el factor decisivo en un encuentro de esta magnitud. “Hay estrategia y análisis, por supuesto; pero estos partidos se juegan mucho en lo mental. Es un encuentro con poco margen de error. El jugador tiene que entender lo que significa para el hincha y dejar el alma”, enfatizó.

Sobre el presente en tienda celeste, Solano respaldó el trabajo de Paulo Autuori, aunque recordó que “lo único que avala a un entrenador son los resultados”. “Cristal es un club organizado y tiene buen plantel, pero la única manera de calmar este momento es con títulos”, apuntó el embajador de Betsson.

La ‘U’ llega con el objetivo de mantener el invicto que sostiene ante los celestes desde 2025, mientras que Cristal necesita reencontrarse con la victoria y sumar su segundo triunfo en el torneo, tras un arranque irregular de una victoria, una derrota y un empate.

Como resume Solano, será un choque donde más allá del planteamiento táctico, saldrá “el espíritu y la voluntad de sacar el partido adelante”.

En el histórico, la ventaja es crema

Aunque en la previa el encuentro se perfila como uno muy parejo, las apuestas deportivas inclinan ligeramente la balanza a favor de Universitario de Deportes. Las cuotas de Betsson asignan 2.22 a una victoria crema, mientras que el triunfo de Sporting Cristal paga 3.30. El empate, por su parte, cotiza en 3.10.

El análisis estadístico también respalda ese favoritismo. De acuerdo con un estudio elaborado por Betsson, apostar por Universitario en los partidos disputados frente a Sporting Cristal entre 2023 y 2025 habría resultado rentable. Con una inversión fija de S/ 100 por partido en los seis encuentros jugados en ese periodo (S/ 600 en total), la ganancia neta habría ascendido a S/ 227, lo que representa un retorno de inversión (ROI) del 37.8 %.