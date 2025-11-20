La Selección Peruana cumplió una nueva gira internacional, en el marco de la última fecha FIFA del 2025 en el mes de noviembre. Bajo la dirección técnica de Manuel Barreto (DT interino) se optó por algunos nombres jóvenes en la nómina de convocados. Si bien Perú consiguió un empate ante Rusia (1-1) y una derrota ante Chile (1-2), hubo un jugador que se llevó todas las miradas: Alex Valera. El delantero de Universitario marcó los dos goles de la Bicolor y ha recibido elogios desde distintos frente. Pablo Bengoechea, ex DT de Alianza Lima, también se sumó a la lista y mostró su postura sobre el momento del ‘20′ crema.

“Ahora que Valera está en la selección, Perú ha ganado un delantero con un potencial enorme, algo que en las Eliminatorias no tenían. Para mí, Valera tiene muchos recursos como delantero. No es el típico ‘9′ de estar en el área", contó Bengoechea en el programa ‘Línea de 5′.

Además, agregó: “Puede jugar de 9 y puede jugar de segundo punta porque hace diagonales para afuera y adentro. Tiene juego aéreo, remate de larga distancia. Para mí, es un delantero muy completo que no sé si va a continuar porque ha tenido buenos rendimientos”.

El ex DT de Alianza Lima -que también tuvo un paso interino por la Selección Peruana- argumentó las cualidad de Valera, situación que lo ha convertido en uno de los más destacados de la temporada de Liga 1, despertando también el interés de algunos equipos del exterior.

Su registro con la Bicolor también es grato porque -a pesar de no tener tantos partidos- cuenta con 5 goles en 1028 minutos disputados. Su presencia se dio desde el proceso de Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022, participando del partido del repechaje ante Australia, en el cual erró un penal en la derrota.

En total, Alex Valera jugó 40 partidos oficiales en la temporada con Universitario. El delantero crema fue clave para la obtención del tricampeonato y una buena participación de Copa Libertadores. Son 17 goles los que marcó en el año y muchos fueron claves tanto en el Apertura como en el Clausura.

Alex Valera. (Foto: GEC)

Por otro lado, Bengoechea enfatizó la tardía explosión de Valera como profesional. Esta situación es habitual en muchos jugadores del plano loca, como el caso de Renzo Garcés quien, a sus 29 años, comenzó a elevar su rendimiento para fichar por Alianza Lima.

“Valera empezó jugar tarde al fútbol porque yo estaba aquí y todavía no salía. El tema de aquí es que confirman tarde en edad. Garcés ha tenido un rendimiento notable en Alianza. Antes basaba todo en la técnica, ahora es un jugador fuerte. Le agregó lo de la posición”, contó Bengoechea.

