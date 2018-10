Pablo Bengoechea: "Me agradó lo que hizo Alianza Lima ante Deportivo Municipal"

Alianza Lima perdió una gran chance de acercarse a Melgar en la cima del Clausura al caer este lunes por la mínima diferencia ante Deportivo Municipal, pero el técnico, Pablo Bengoechea, tomó con mucha calma el mal resultado.

"Es un campeonato atípico, el futbolista no se puede recuperar jugando cada tres días pero confiamos muchísimo en que este final de año Alianza puede llegar bien a todos los partidos", dijo Bengoechea.

"Estoy convencido que tengo un muy buen grupo de futbolistas y que el equipo va a lograr el objetivo. Me agradó lo que hizo Alianza, al rival lo felicito", complementó.

Por último, el entrenador fue consultado sobre si le gustaría tener a un jugador de Deportivo Municipal en su equipo y esto fue lo que respondió:

"Es difícil contestarlo porque yo soy el técnico de Alianza, no quiero ni un jugador rival, quiero a los jugadores de Alianza. Yo me intereso por los futbolistas cuando hay mercado de pases, sino no", culminó.