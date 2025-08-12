La derrota por 2-0 ante Alianza Atlético fue la gota que derramó el vaso en la directiva de UTC, que tomó la radical decisión de despedir a Pablo Bossi. El entrenador uruguayo, que asumió en la fecha 3 del Torneo Apertura, no pudo lograr un buen arranque en el Torneo Clausura -donde apenas sumó un punto de 12 posibles- y se complicó con el acumulado y la lucha por no descender. En las próximas horas se anunciará a su reemplazante y el elegido sería el argentino Hernán Lisi.

“Todo indica que Pablo Bossi no sigue como director técnico de UTC. De no mediar inconvenientes, Hernán Lisi asumirá el primer equipo”, adelantó el periodista Ernesto Macedo en su cuenta de ‘X’. Bossi se va de Cajamarca con un balance de cinco triunfos, cinco empates y 10 derrotas en 20 partidos.

En cuanto a Hernán Lisi, ya tiene experiencia dirigiendo en la Liga 1: fue DT de Unión Comercio (2011), Cantolao (2020) y Deportivo Municipal (2021 a 2022). El argentino debe llegar lo antes posible a Cajamarca para preparar el partido de este sábado ante Juan Pablo II, un rival directo por la permanencia.

UTC es colero del Torneo Clausura y uno de los candidatos a perder la categoría. (Foto: GEC)

De hecho, se trata del tercer entrenador en el año para el ‘Gavilán’ y el cuarto en ser anunciado: a fines del año pasado, el colombiano Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez fue presentado en las redes sociales como nuevo DT de UTC, pero desistió de venir a Cajamarca por temas personales y acabó dirigiendo a la selección de El Salvador.

Mauro Reyes fue el entrenador en las dos primeras jornadas del Torneo Apertura, y luego asumió Pablo Bossi. En el acumulado, UTC suma 20 puntos y está muy cerca de los tres equipos que figuran en zona de descenso: Ayacucho FC (19), Alianza Universidad (15) y Comerciantes Unidos (13).

El cuadro cajamarquino urge sumar la mayor cantidad de puntos para no descender a Liga 2 y seguir en Primera División, donde se mantiene desde su ascenso en 2013. Cabe recalcar que en las últimas temporadas clasificó en cuatro ocasiones a Copa Sudamericana (2014, 2018, 2019 y 2021).

UTC confirmó al 'Bolillo' Gómez como su nuevo técnico para el arranque del 2025, pero nunca llegó. (Foto: Facebook UTC)

Ya van 19 técnicos salientes en la Liga 1

La salida de Pablo Bossi eleva a 19 el número de entrenadores que dejaron su cargo este año en la Liga 1. Una cifra que expone la alta rotación de técnicos en el fútbol peruano en el inicio del Torneo Clausura. A continuación, el listado completo hasta la fecha:

Érick Torres – Deportivo Binacional

– Deportivo Binacional Mauro Reyes – UTC

– UTC Guillermo Farré – Sporting Cristal

– Sporting Cristal César Chávez-Riva – Deportivo Binacional

– Deportivo Binacional Cristian Díaz – Cienciano

– Cienciano Fabián Bustos – Universitario

– Universitario Carlos Desio – ADT

– ADT Paul Cominges – Alianza Universidad

– Alianza Universidad Martín Cardetti – Comerciantes Unidos

– Comerciantes Unidos Javier Arce – Comerciantes Unidos

– Comerciantes Unidos Édgar Ospina – Ayacucho FC

– Ayacucho FC Cristian Paulucci – Sport Boys

– Sport Boys Guillermo Vásquez – Sport Boys

– Sport Boys Leo Rojas – ADT

– ADT Luis Islas - Ayacucho FC

- Ayacucho FC Miffin Bermúdez - Alianza Universidad

- Alianza Universidad Daniel Ferreyra - Comerciantes Unidos

- Comerciantes Unidos Arturo Reyes - Sport Boys

- Sport Boys Pablo Bossi - UTC

Arturo Reyes también fue cesado como DT de Sport Boys en las últimas horas. (Foto: Sport Boys)

