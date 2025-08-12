La derrota por 2-0 ante Alianza Atlético fue la gota que derramó el vaso en la directiva de UTC, que tomó la radical decisión de despedir a Pablo Bossi. El entrenador uruguayo, que asumió en la fecha 3 del Torneo Apertura, no pudo lograr un buen arranque en el Torneo Clausura -donde apenas sumó un punto de 12 posibles- y se complicó con el acumulado y la lucha por no descender. En las próximas horas se anunciará a su reemplazante y el elegido sería el argentino Hernán Lisi.
“Todo indica que Pablo Bossi no sigue como director técnico de UTC. De no mediar inconvenientes, Hernán Lisi asumirá el primer equipo”, adelantó el periodista Ernesto Macedo en su cuenta de ‘X’. Bossi se va de Cajamarca con un balance de cinco triunfos, cinco empates y 10 derrotas en 20 partidos.
En cuanto a Hernán Lisi, ya tiene experiencia dirigiendo en la Liga 1: fue DT de Unión Comercio (2011), Cantolao (2020) y Deportivo Municipal (2021 a 2022). El argentino debe llegar lo antes posible a Cajamarca para preparar el partido de este sábado ante Juan Pablo II, un rival directo por la permanencia.
De hecho, se trata del tercer entrenador en el año para el ‘Gavilán’ y el cuarto en ser anunciado: a fines del año pasado, el colombiano Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez fue presentado en las redes sociales como nuevo DT de UTC, pero desistió de venir a Cajamarca por temas personales y acabó dirigiendo a la selección de El Salvador.
Mauro Reyes fue el entrenador en las dos primeras jornadas del Torneo Apertura, y luego asumió Pablo Bossi. En el acumulado, UTC suma 20 puntos y está muy cerca de los tres equipos que figuran en zona de descenso: Ayacucho FC (19), Alianza Universidad (15) y Comerciantes Unidos (13).
El cuadro cajamarquino urge sumar la mayor cantidad de puntos para no descender a Liga 2 y seguir en Primera División, donde se mantiene desde su ascenso en 2013. Cabe recalcar que en las últimas temporadas clasificó en cuatro ocasiones a Copa Sudamericana (2014, 2018, 2019 y 2021).
Ya van 19 técnicos salientes en la Liga 1
La salida de Pablo Bossi eleva a 19 el número de entrenadores que dejaron su cargo este año en la Liga 1. Una cifra que expone la alta rotación de técnicos en el fútbol peruano en el inicio del Torneo Clausura. A continuación, el listado completo hasta la fecha:
- Érick Torres – Deportivo Binacional
- Mauro Reyes – UTC
- Guillermo Farré – Sporting Cristal
- César Chávez-Riva – Deportivo Binacional
- Cristian Díaz – Cienciano
- Fabián Bustos – Universitario
- Carlos Desio – ADT
- Paul Cominges – Alianza Universidad
- Martín Cardetti – Comerciantes Unidos
- Javier Arce – Comerciantes Unidos
- Édgar Ospina – Ayacucho FC
- Cristian Paulucci – Sport Boys
- Guillermo Vásquez – Sport Boys
- Leo Rojas – ADT
- Luis Islas - Ayacucho FC
- Miffin Bermúdez - Alianza Universidad
- Daniel Ferreyra - Comerciantes Unidos
- Arturo Reyes - Sport Boys
- Pablo Bossi - UTC
