En medio de la preparación de Alianza Lima para afrontar los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde medirá fuerzas con la Universidad Católica de Ecuador, se dio la designación de Franco Navarro Mandayo como nuevo gerente deportivo del club, asumiendo el rol que había quedado vacante tras la salida de José Bellina. En ese sentido, desde un sector de la opinión pública se generó cierto ruido por ser el hijo de Franco Navarro Monteiro, el director deportivo de la institución.

Para algunos, la elección de Navarro Mandayo tiene que ver directamente con ser el hijo del ‘Pepón’, más allá de los pergaminos que pueda tener tras su larga experiencia en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y su preparación académica en el extranjero. Así pues, al ser consultado al respecto, Franco minimizó las críticas en hizo algunas comparaciones.

Evitando caer en alguna polémica, el director deportivo de los blanquiazules tomó como referencia lo que sucedía en la Selección Peruana hace algunos años, cuando los hijos de Ricardo Gareca y Néstor Bonillo, Robertino y Taiel respectivamente, formaban parte del comando técnico. Para el exfutbolistas, en su momento nadie dijo nada al respecto.

“En la selección trabajó el hijo del preparador físico, el hijo de (Ricardo) Gareca y no pasó nada. Para relacionar, trabaja Ramón Díaz con su hijo como asistente”, manifestó en diálogo con L1 Radio, mencionando también lo que sucede con Ramón Díaz en Olimpia, donde tiene a su hijo Emiliano cómo asistente técnico.

Franco Navarro Mandayo llegó a Alianza Lima tras su paso por la FPF. (Foto: Alianza Lima)

Franco Navarro explicó, además, que el trabajo de su hijo está más vinculado a lo administrativo y deportivo, mientras que el suyo netamente en lo deportivo. En ese sentido, la idea es que coordinen en conjunto para que los proyectos en Alianza Lima, desde menores hasta el plantel principal, salgan a flote.

“Esto es un complemento, él en la parte deportiva y administrativa, y la mía netamente deportiva, para marcar una línea a seguir en los menores hacia arriba y que dure por mucho tiempo. En ese sentido, no me molesta (los comentarios sobre su hijo)”, agregó.

Por último, el ‘Pepón’ remarcó los objetivos que hay en Alianza Lima para lo que resta de la temporada: pelear por el título nacional y seguir avanzando en la Copa Sudamericana. De momento, en el Torneo Clausura todavía tienen chances, mientras que en la ‘Suda’ en estas dos semanas definirán su clasificación a los cuartos de final frente a la U. Católica de Ecuador.

“Leo muy poco las críticas. Yo me involucro en mi trabajo, y lo único que quiero es que Alianza Lima tenga todo lo mejor y podamos conseguir todos los objetivos que nos hemos trazado, que es pelear el campeonato y seguir avanzando en todo lo que nos toca jugar”, puntualizó.

Franco Navarro fue el hombre clave en la elección de Néstor Gorosito como DT de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo jugarán Alianza Lima vs. U. Católica de Ecuador?

Luego de vencer por 1-0 a Ayacucho FC, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a la Universidad Católica de Ecuador, en el compromiso correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Dicho duelo está programado para el miércoles 13 de agosto desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

