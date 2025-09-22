La goleada de Alianza Lima sobre Comerciantes Unidos dejó más que tres puntos en la Liga 1. En Matute se respiró alivio tras varios partidos complicados en casa y, al mismo tiempo, se encendió la ilusión de cara a la Copa Sudamericana. Uno de los protagonistas de la noche fue Pablo Ceppelini, volante uruguayo que volvió al gol y que no escondió su satisfacción por el rendimiento colectivo. Sus palabras, cargadas de confianza y esperanza, no solo reflejaron el momento íntimo, sino también la importancia de lo que se viene frente a Universidad de Chile en un duelo que podría marcar historia para los blanquiazules.

El mediocampista reconoció que el duelo ante los de Cutervo no fue sencillo, aunque el resultado reflejó lo contrario. Para Pablo Ceppelini, lo más importante fue que el equipo supo imponer jerarquía y demostrar que tiene variantes para responder en cada línea, incluso cuando algunos habituales titulares descansaron pensando en la copa.

“Un partido en casa difícil, que siempre se nos hace cuesta arriba, pero esta vez mostramos la jerarquía que tiene el equipo. Pudimos hacer un buen partido en ofensiva y dar descanso a algunos chicos. Todos están preparados. Sumamos de a tres y eso es lo importante”, señaló el uruguayo tras el 4-0 en La Victoria por el Torneo Clausura 2025.

El gol que marcó también tuvo un valor especial. No solo fue un aporte directo en el marcador, sino que le permitió enviarle un mensaje claro a Néstor Gorosito: está listo para pelear un lugar desde el arranque en los partidos decisivos. Ceppelini sabe que las oportunidades en el año no han sido muchas, por lo que cada minuto dentro del campo debe aprovecharlo al máximo.

Más allá de lo personal, el volante resaltó lo fundamental que es ganar antes de una cita internacional. Según dijo, este triunfo refuerza el ánimo y mantiene la moral alta en un grupo que afronta un reto mayúsculo. “Anímicamente, sirve para seguir sumando, para mostrar al profe que estamos bien. Llegamos bien para el partido de copa que es importante, es histórico para el club”, expresó con entusiasmo.

La ilusión del uruguayo también se trasladó a su rol en el campo de Matute. “Ojalá, Dios quiera. Uno trabaja para ser titular, para jugar y ayudar al equipo. Los muchachos que no venían teniendo minutos lo hicieron de la mejor manera. Ahora, a descansar y pensar en Chile”, agregó, dejando abierta la posibilidad de que Gorosito lo tenga en cuenta en el once.

Pablo Ceppelini anotó un gol y dio una asistencia. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Ceppelini y compañía esperan aprovechar el envión de la Liga 1 para trasladarlo al ámbito internacional. El plantel llega con confianza, aunque consciente de que el rival no será fácil. Por lo pronto, el uruguayo dejó un mensaje claro: Alianza Lima está listo y no quiere dejar pasar una oportunidad que, como él mismo dijo, puede ser histórica para el club.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 4-0 a Comerciantes Unidos, Alianza Lima volverá a tener actividad a mitad de semana cuando visite a la Universidad de Chile, en el compromiso correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 25 de septiembre desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica, canal disponible en el servicio de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

