Luego de la sufrida victoria ante UTC (2-1), en el Mansiche de Trujillo, con un gol agónica de Alex Valera en la última jugada, Universitario de Deportes durmió en la cima del Torneo Clausura, a falta del compromiso entre Cusco FC, su escolta, y ADT en la ciudad imperial. Sin embargo, más allá de dicho compromiso, la mirada está puesto en el duelo del próximo sábado entre cremas y dorados en el Estadio Monumental de Ate, que puede ser decisivo en el desarrollo del campeonato.

Si bien los cremas tienen la ventaja de que serán locales y su escenario de Ate se ha convertido en una pesadilla para todos los equipos visitantes, Cusco FC viene imbatible: no pierde desde el 28 de abril (ante ADT en Tarma) y suma 17 compromisos invicto, con 13 triunfos y cuatro empates. Además, tienen un partido menos que los cremas.

Por ello, en Universitario deben procurar sumar la mayor cantidad de puntos en los partidos que le quedan en el Torneo Clausura, además del choque entre sí con Cusco FC. Lo positivo para el equipo de Jorge Fossati es que el calendario es más beneficioso para ellos de cara a la recta final de la competencia, pues jugará cinco duelos en Lima y solo dos en ciudades de altura.

Doblete de Alex Valera en el Universitario vs. UTC. (Foto: Universitario)

Luego de enfrentar a Cusco FC, Universitario tendrá que viajar para enfrentar a Alianza Atlético, pero no en el Campeones del 36 de Sullana, sino en el Mansiche de Trujillo el miércoles 1 de octubre a las 6 de la tarde. Es decir, volverán al escenario donde este último fin de semana se impusieron a UTC, un campo en mejores condiciones y también en condiciones climáticas más adecuadas para el elenco merengue.

Después de enfrentar a los ‘churres’, la ‘U’ no se moverá de Lima en los próximos tres partidos: recibe a Juan Pablo II en el Monumental, visita a Sporting Cristal en el Nacional y luego nuevamente será local ante Ayacucho FC en Ate. Solo el partido ante el cuadro papal ya está programado, y será el domingo 5 de octubre a las 6:00 p.m.

Por la fecha 16, los cremas tendrán que visitar Tarma para enfrentar a ADT, mientras que descansará en la fecha 17. Finalmente, recibirá a Deportivo Garcilaso en la jornada 18 y cerrará el campeonato, posiblemente para definir el Torneo Clausura y la hipotética chance de ser tricampeón nacional en Andahuaylas ante Los Chankas, el mismo escenario donde se proclamó bicampeón el año pasado.

Precisamente el duelo ante ADT en Tarma podrá marcar la reaparición de Rodrigo Ureña, quien viene cumpliendo una sanción de seis fechas por los sucesos ocurridos en el clásico ante Alianza Lima, previo a la fecha FIFA. Por lo demás, todo el plantel merengue está disponible.

Rodrigo Ureña fue sancionado y todavía se perderá los próximos cuatro partidos. (Foto: @Universitario)

