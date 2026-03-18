Durante las últimas horas desde Argentina revelaron el interés de San Lorenzo por Pablo Guede, quien tiene contacto vigente con Alianza Lima. ¿Qué se sabe sobre la posibilidad de volver a Argentina? Según precisaron en el programa La Cicloneta, medio partidario del conjunto de Boedo, el actual de entrenador de los íntimos siempre tendrá las puertas abiertas del club, pero por ahora no es el candidato prioritario de la directiva. “Hoy Pablo Guede no es candidato para dirigir a San Lorenzo, me lo dijeron desde la dirigencia. Es un nombre que me lo dieron desde la dirigencia. Está puntero en Perú, se encuentra tranquilo y acaba de surfear una ola muy complicada en Alianza Lima por lo que pasó en la pretemporada y después la eliminación en Copa Libertadores. Hoy lo tengo que descartar a Pablo Guede para que dirija a San Lorenzo”.
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¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?
Luego de su empate por 1-1 con Deportivo Garcilaso, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Juan Pablo II College, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 21 de marzo a las 6:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.
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