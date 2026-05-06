Después de la derrota en el clásico ante Universitario de Deportes, en el duelo disputado el pasado 4 de abril, parecía que Alianza Lima empezaría a caerse en el Torneo Apertura. Sin embargo, pasó todo lo contrario: en estos momentos encadena cuatro triunfos al hilo y es líder absoluto en la tabla de posiciones con 32 puntos, perfilándose como el principal candidato para llevarse el primer certamen de la Liga 1 2026. Sin embargo, no todo es calma en la interna del cuadro blanquiazul.

No es que haya ocurrido alguna discusión en los vestidores o exista una riña interna, el problema va más hacia fuera. Según pudo conocer Depor, la molestia está en Pablo Guede, quien está intranquilo por la labor de los árbitros en los últimos partidos de Alianza Lima. La citada fuente mencionó que es algo que lo tiene incómodo porque, pese a los cuatro triunfos al hilo, podría verse perjudicado en los siguientes encuentros.

Alianza Lima no comenzó bien la temporada por la temprana eliminación de la Copa Libertadores a manos de 2 de Mayo, pero pese a dicho traspié, consiguieron mejorar en la Liga 1 y hoy por hoy son líderes indiscutibles del campeonato. No obstante, Pablo Guede tiene la sensación de que este primer torneo del año podría escapársele de las manos por errores externos.

Pablo Guede no está conforme con el arbitraje de la Liga 1. (Foto: GEC)

Esta información va de la mano con la reciente carta enviada por Alianza Lima a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), en donde enumeran los errores arbitrales que consideran que deberían ser revisados, independientemente del resultado final del partido. En esta misiva, el cuadro victoriano pidió evaluar el trabajo de los colegiados y tomar en cuenta estos puntos para futura programaciones de ternas.

Por ahora, en tienda íntima están enfocados no solo en este reclamo formal ante la CONAR, sino también en lo que se les viene en la Liga 1. Después de vencer sin problemas al CD Moquegua, los blanquiazules enfrentarán a Sporting Cristal en casa y tienen la obligación de ganar para no darle chances a Los Chankas de que los alcance. En esta fecha final, cada punto suma y desde Andahuaylas lo saben perfectamente.

En cuanto a los jugadores que Pablo Guede tendrá disponible, ayer se reveló que Paolo Guerrero presenta una sobrecarga lumbar y el departamento médico está trabajando para que pueda llegar al choque con los rimenses, haciendo un trabajo especial para la recuperación del delantero. Por otro lado, Alan Cantero sigue su rehabilitación para dejar atrás la distensión muscular que lo aqueja, por lo que lo más seguro es que no llegue al duelo del sábado.

Paolo Guerrero podría llegar con lo justo al partido ante Sporting Cristal. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su última victoria por 2-1 sobre CD Moquegua, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sporting Cristal, en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 9 de mayo desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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