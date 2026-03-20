Mientras el plantel de Alianza Lima venía preparándose para enfrentar a Juan Pablo II College por la jornada 8 del Torneo Apertura, previo al receso por la fecha FIFA, a inicios de esta semana surgió una información desde Argentina que remeció los cimientos de la institución: la prensa de dicho país reveló que Pablo Guede estaba en los planes de San Lorenzo y era uno de los principales candidatos para tomar la posta de Damián Ayude, destituido recientemente por malos resultados. Esto empezó a tomar fuerza con las palabras del propio presidente interino del ‘Cuervo’.

Sergio Constantino, presidente de la Junta Transitoria a cargo de San Lorenzo, declaró en más de una oportunidad que Guede era de su agrado y había empezado a averiguar cuáles eran las condiciones para hacerse con sus servicios, considerando que tiene contrato vigente con Alianza Lima.

“Pablo Guede siempre es alguien que está presente como opciones entre los directores técnicos, porque dejó una muy buena imagen en el club, lo quieren los hinchas y nos gusta su forma de jugar”, afirmó el pasado miércoles en una entrevista con Radio La Red.

“También tenemos que ver en lo que conlleva en lo económico, es una parte fundamental. Siempre él muestra buena predisposición. Ojalá que cuando podamos hablar, podamos llegar a un acuerdo”, añadió.

Pablo Guede dirigió a San Lorenzo en el 2016. (Foto: GEC)

Sin embargo, por más que desde Argentina señalaban que todo estaba sujeto a la posibilidad de que San Lorenzo pudiera pagar la cláusula de salida de Pablo Guede, la cual ascendía alrededor de los 210 mil dólares, finalmente todo quedó en nada. Según pudo confirmar Depor este viernes, el argentino decidió mantener su palabra frente al área deportiva del club y respetará su contrato.

Esto quiere decir que Guede dirigirá frente a Juan Pablo II College sin ningún problema, algo que había entrado en duda durante las últimas horas. En ese sentido, desde la interna del conjunto íntimo han reafirmado su compromiso y unión para conseguir el objetivo esencial a final de temporada, que es levantar el título de la Liga 1.

Pablo Guede seguirá como entrenador de Alianza Lima. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su empate por 1-1 con Deportivo Garcilaso, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Juan Pablo II College, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 21 de marzo a las 6:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR