Inicia un nuevo ciclo en Alianza Lima, pensando en la temporada 2026 y Pablo Guede, nuevo DT, comenzó a hablar de lo que será su trabajo en la institución. El estratega argentino llegó en reemplazo de Néstor Gorosito para comandar el barco blanquiazul en lo que será la pelea por el título nacional y avanzar en la Copa Libertadores. Además, de inmediato dejó claro su punto de vista ante eventuales indisciplinas en el plantel, como sucedió en algunos pasajes del 2025.
“Soy un entrenador que pone las cosas muy claras. Las reglas están ahí. Seguro han visto que hay todo tipo de jugador, pero yo soy claro. El objetivo grupal está por encima de las individualidades. Ahí es donde me pongo serio y con mano dura. Después no soy un entrenador que castiga. Las cosas son claras. Si hay cosas más fuertes, hablaré con la directiva”, aseguró en conferencia de prensa.
Además, agregó: “Con los jugadores que tuve la suerte de hablar en estos días, el compromiso es absoluto por este objetivo. Hablé con varios y lo tienen muy claro, lo que me transmitieron es un compromiso que este año tenemos que salir campeones”.
