Luego de la importante victoria ante Cienciano, Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima valoró el esfuerzo y la actitud mostrada por Alianza Lima en un partido que consideró muy exigente por la propuesta del rival. El técnico argentino resaltó la entrega de sus dirigidos y señaló que el equipo supo responder en un contexto complicado, manteniendo la intensidad y el orden durante gran parte del encuentro.

Además, el entrenador íntimo remarcó que todavía no han conseguido nada y que el grupo debe mantener los pies sobre la tierra, ya que aún restan dos jornadas para el final del Torneo Apertura. En ese sentido, pidió continuar trabajando con humildad y la misma concentración para seguir peleando por el objetivo.

“Hay que seguir trabajando como lo venimos haciendo, con humildad, trabajo día a día, que el grupo siga como está hasta ahora. Que puedo poner a cualquiera y sacar a cualquiera y rinden, que sigamos igual. Hoy fue un partido durísimo, importante pero nosotros tenemos que viajar, descansar y volver a entrenar porque quedan dos finales todavía”, dijo el entrenador.

Al momento de analizar la propuesta táctica que utilizó Alianza Lima durante el encuentro, Pablo Guede destacó la inteligencia y capacidad de adaptación que mostraron sus futbolistas para cambiar de sistema según lo que exigía el partido. El técnico argentino explicó que el equipo trabajó con hasta tres esquemas distintos en diferentes tramos del compromiso, ajustándose constantemente a los movimientos de Cienciano y a las necesidades del juego.

Pablo Guede a dos finales de su primer título con Alianza Lima | Foto: Paloma Del Solar - GEC

“Son los jugadores, trabajamos 3 sistemas diferentes dentro del mismo partido dependiendo de cómo iban las cosas. Por muchos momentos jugamos 4-5-1 pero da lo mismo lo que yo diga, los huevos que tienen estos chicos es tremendo. No me quiero equivocar pero creo que desde 2024 Cienciano no terminaba sin hacer gol, es un equipo muy jodido, sabe a lo que juega, lo hace muy bien y tiene más goles que nosotros. Estos chicos tienen un mérito enorme”.

Finalmente, Pablo Guede también se tomó un momento para analizar las principales virtudes ofensivas de Cienciano, resaltando que es uno de los equipos más trabajados del campeonato en ataque por las bandas. El entrenador íntimo explicó que gran parte del plan de Alianza Lima estuvo enfocado en neutralizar los centros y el juego aéreo del cuadro cusqueño, consciente del peligro constante que generan en el área rival. Además, reconoció que hubo momentos donde tuvieron que replegarse y resistir la presión para sostener el resultado.

“Ellos juegan muy bien por fuera, son el equipo que más centros tira pero los tira muy bien porque conectan siempre con un rojo. Por momentos tratamos de evitar el centro y por momentos hacernos fuertes en nuestra área. Fue muy intenso y por suerte lo pudimos ganar”, finalizó.

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