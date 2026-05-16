A veces el fútbol premia a los que saben esperar. Marco Huamán pasó de estar cedido durante un mes a Cienciano a convertirse en una de las grandes figuras de Alianza Lima en el tramo decisivo del Torneo Apertura. El lateral regresó al cuadro íntimo tras lo ocurrido con Miguel Trauco y Carlos Zambrano en Uruguay, entendiendo que quizá tendría una nueva oportunidad, aunque sin la seguridad de ser titular.

Huamán es marcador derecho de formación, pero tras el fichaje de Luis Advíncula perdió espacio en su posición habitual. Sin embargo, Pablo Guede decidió probarlo como lateral izquierdo y el futbolista terminó rompiéndola en un puesto que no era el suyo. Con entrega, personalidad y regularidad, se ganó rápidamente un lugar en el once titular.

Hoy atraviesa el mejor momento de su carrera y volvió a demostrarlo con un golazo en la victoria 1-0 sobre Cienciano en Cusco, justamente el club donde estuvo hace apenas algunas semanas. Tras el encuentro, el defensor habló con Liga 1 Max y compartió sus sensaciones luego de una noche inolvidable.

“Bueno, gracias, contento por este gol. Yo creo que es el trabajo de todos. Yo creo que hemos venido mentalizado en poder sacar un resultado positivo que nos ayude a seguir. Y bueno, gracias a Dios se pudo lograr y creo que esto nos acerca más al campeonato, que es lo que queremos lograr”, manifestó Huaman en un primer momento a Liga 1Max.

Luego, al ser consultado sobre los intentos que tuvo en otros partidos de poder anotar y que ahora ante Cienciano se dio el gol, el defensa de Alianza Lima dijo lo siguiente: “Sí, sí, gracias a Dios hoy se me pudo dar. Bueno, pero esto es de todo el grupo, estoy agradecido a todos, estoy agradecido a todo el equipo que siempre viene remando día a día y bueno, feliz de poder aportar y siempre a seguir adelante”

En otro momento fue consultado si consideraba que era el mejor momento de su carrera. " Bueno, yo puedo decir que sí, ¿no? Creo que voy mejorando gracias a la ayuda de mis compañeros, a la confianza del comando técnico y bueno, siempre a mi familia también que siempre está apoyándome, a mi novia. Y bueno, contento de aportar al equipo y esto es de todo, con la humildad de siempre".

En otro momento le consultaron cómo superó la situación de ser cedido para regresar a Alianza Lima y romperla. “Sí, claro. Yo creo que las segundas oportunidades se aprovechan de la mejor manera. Yo creo que Dios me dio esta oportunidad para poder seguir adelante, poder salir y bueno, agradecido siempre con la confianza del cuerpo técnico de mis compañeros. Y bueno, esto no queda acá, esto falta todavía, con la misma humildad de siempre y bueno, a seguir adelante” agregó.

Tras el buen momento que atraviesa su equipo Alianza Lima en el campeonato, Marco Huamán destacó el esfuerzo que realiza el plantel semana tras semana para mantenerse competitivo. El futbolista resaltó la unión del grupo y aseguró que el trabajo silencioso viene siendo clave para obtener resultados positivos en las últimas jornadas.

“Trabajar día a día a pesar de lo que puedan decir de nosotros. Nosotros trabajamos día a día, semana a semana, sacándonos el ancho para poder afrontar cada partido de cada semana de la mejor manera. Y gracias a Dios se está dando de la mejor manera y toca seguir con la misma humildad y bueno, seguir adelante siempre”.

Finalmente, Marco Huamán valoró que el equipo tenga la posibilidad de seguir dependiendo de sí mismo en la lucha por sus objetivos en el campeonato. El futbolista aseguró que el grupo mantiene la confianza y que ahora deberán sostener la misma intensidad en las fechas restantes. " Bueno, eso es lo bonito, ¿no? Depender de uno mismo y bueno, toca seguir adelante"

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