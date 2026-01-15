Pese a que se le escuchó, durante la transmisión del partido, muy molesto, al finalizar el mismo ante Unión de Santa Fe por la Serie Río de La Plata, el entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede, no fue lapidario con su equipo en su segunda derrota consecutiva con el club blanquiazul.

Como se recuerda, en el debut de los íntimos en este torneo amistoso, perdió por 2-1 ante Independiente de Avellaneda, mismo marcador del último miércoles ante los santafesinos que tuvieron varias ausencias, respecto a su once habitual.

“Estoy contento y feliz por el sacrificio y entrega. Entrenamos muy fuerte, no se quejaron. Te da la pauta de que están comprometidos. Lo más importante es irnos de Uruguay habiendo competido los tres partidos y, si es posible, sin ningún lesionado”, dijo en declaraciones a ‘A Presión’.

Pese a la anotación del ecuatoriano Eryc Castillo, los blanquiazules se vieron en desventaja desde el primer minuto de juego, tras el blooper de Sergio Peña quien fue protagonista de un autogol. Luego, el rival extendió la ventaja con gol de Julián Palacios.

Este partido marcó el debut de Luis Advíncula, quien inició las acciones, aunque no pudo destacar en un deslucido equipo que fue superado por el rival. En su reemplazo, ingresó el joven D’Alessandro Montenegro.

Alianza Lima perdió 2-1 ante Unión de Santa Fe por la segunda fecha de la Serie Río de La Plata.

Cabe mencionar que Pablo Guede no convocó para este encuentro a los futbolistas Paolo Guerrero, Pedro Aquino y Jean Pierre Archimbaud. En tanto, Kevin Quevedo sigue recuperándose de un esguince al tobillo, pero se encuentra con el plantel en Uruguay.

Así alineó Alianza Lima

Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Joao Velásquez, Miguel Trauco; Gianfranco Chávez, Piero Cari, Sergio Peña; Alana Cantero, Federico Girotti, Geray Motta.

Los blanquiazules debutarán el próximo viernes 30 de enero de visita ante Sport Huancayo, por el Torneo Apertura de la Liga 1. El ecuentro se jugará desde el mediodía. Cabe mencionar que el ‘Rojo Matador’ tiene como entrenador al ex blanquiazul, Roberto Mosquera.

En tanto, los dirigidos por Pablo Guedes también competirán en la primera ronda de la Copa Libertadores ante el club 2 de mayo de Paraguay el 4 y 11 de febrero. El ganador de esta llave se enfrentará a Sporting Cristal.

