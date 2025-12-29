El cierre del 2025 no fue el esperado para Christian Cueva. El volante peruano, que llegó al Emelec de Ecuador con el cartel de fichaje estrella para salvar al equipo del descenso, terminó siendo señalado por la prensa y la hinchada como una de los peores contrataciones del año. De hecho, su nombre fue apuntado en la terna junto a Felipe Caicedo, exdelantero de la Selección de Ecuador y quien tampoco cumplió las expectativas en Barcelona SC. ‘Aladino’ no logró consolidarse como el líder futbolístico que el ‘Bombillo Azul’ necesitaba con urgencia y se fue del club sin culminar su contrato.

El análisis de su rendimiento en Guayaquil fue de más bajos que altos. A pesar de haber llegado con ritmo tras un buen semestre en Cienciano, Cueva no pudo adaptarse al clima y a la intensidad física de la Liga Pro. Sus estadísticas reflejan una baja influencia: disputó 15 partidos, la mayoría ingresando desde el banco de suplentes o siendo cambiado temprano, y solo pudo registrar dos goles y dos asistencias. Las lesiones y no poder estar al 100% físicamente le impidieron completar los 90 minutos en 12 de esos 15 encuentros.

La situación de Cueva en Emelec se tornó insostenible no solo por lo deportivo, sino también por el contexto del club. Entre la crisis económica de la institución —con meses de sueldos impagos— y las duras críticas de los periodistas locales que tildaron su contratación de “despilfarro”, el jugador optó por rescindir su contrato antes de finalizar la temporada. Su paso por Ecuador quedó marcado más por los destellos aislados de su técnica que por una contribución consistente para sacar al equipo de la zona baja de la tabla.

Finalmente, Emelec salvó el descenso, con la participación del también peruano Alfonso Barco, pero no pudo alcanzar un cupo a la próxima Copa Sudamericana, ya sin Cueva en su plantel. Por ello, la página Mr. Offsider lo puso en debate junto a Felipe Caicedo, del Barcelona SC, quien marcó tres goles en 20 partidos, contando Liga Pro y Copa Libertadores. Por sus antecedentes en Europa, donde pasó por Manchester City, Málaga, Lazio e Inter, entre otros, se esperaba mucho más de su regreso a Ecuador.

Alfonso Barcos y Christian Cueva fueron compañeros en Emelec. (Foto: Emelec)

Tras este amargo episodio, el volante de 34 años puso fin a su aventura en el extranjero y regresó a la Liga 1. Christian Cueva fue oficializado como el flamante refuerzo de Juan Pablo II College de Chongoyape, que buscará pelear por un cupo a un torneo internacional en 2026. Este movimiento representa un cambio radical en sus pretensiones, aunque con el firme deseo de estar más cerca de la Selección Peruana y apostar por un último retorno a la Bicolor.

El retorno de ‘Aladino’ al Perú se da luego de un inicio de año 2025 en el que mostró su mejor versión reciente vistiendo la camiseta de Cienciano del Cusco. En el ‘Papá’, Cueva jugó 15 partidos, anotó 6 goles y fue pieza fundamental para que el equipo avanzara a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Fue precisamente ese buen nivel el que despertó el interés de Emelec, una ilusión que terminó desvaneciéndose con el correr de los meses en territorio ecuatoriano.

Ahora, instalado en Lambayeque, Cueva es consciente de que se encuentra en la etapa final de su carrera. Con el objetivo de recuperar la alegría de jugar y, quizás, tentar un último llamado a la Selección Peruana, el volante buscará en Juan Pablo II la regularidad que le fue esquiva en Guayaquil. Con el primer objetivo de alejarse de la zona de descenso, buscará que el cuadro papal se acerque a los primeros ocho del acumulado y pueda clasificar a la Copa Sudamericana.

Además de ‘Aladino’, Juan Pablo II anunció los fichajes de Nilson Loyola, Michael Rasmussen, Erinson Ramírez, Paolo Fuentes, Christian García, Nilton Ramírez y Jack Durán como refuerzos nacionales. Además, su nuevo DT será el argentino Marcelo Zuleta y también se sumaron el uruguayo Martín Alaniz, el argentino Iago Iriarte y el panameño Adan Henricks.

Christian Cueva fue presentado en Juan Pablo II. (Foto: @Juan Pablo II)

