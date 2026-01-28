Universitario de Deportes iniciará la defensa de su título de la Liga 1 ante ADT, este fin de semana por la primera fecha del Torneo Apertura. Si bien los cremas parten como amplios favoritos, por la localía y el importante plantel conformado, desde la vereda del frente llegan dispuestos a dar la sorpresa y quedarse con la victoria.

Así lo expresó el entrenador celeste, el argentino Pablo Trobbiani, quien respeta al vigente campeón peruano, pero que preparó este encuentro desde hace varias semanas y no regalará nada en el Estadio Monumental.

“¿Temer a la ‘U’? No, la palabra no es esa, hay que estar atentos. A Javier Rabanal lo vengo siguiendo desde la Serie B, cuando estuvo en Independiente Junior, así como cuando salió campeón el año pasado”, dijo en declaraciones a L1 Radio.

“Sus equipos son muy intensos, presionan muy alto, elaboran rápido por dentro y terminan por afuera, como se vio el otro día. Tratan de llegar con mucha velocidad y verticalidad. Son equipos que juegan bien, que buscan tener buen trato del balón, triangular y luego no dejarte jugar”, el entrenador de 49 años e hijo de Marcelo Trobbiani.

En esa línea, tuvo palabras de elogio por la emergente carrera en la dirección técnica de Rabanal, quien llega al fútbol peruano con el pergamino de ser el entrenador campeón de la última temporada en Ecuador con Independiente del Valle.

“La verdad es que Rabanal en Ecuador lo hizo muy bien, y hay que estar atentos a todas esas cuestiones, que lo tenemos presentes y los hemos estudiado“, finalizó.

Elclub tarmeño jugó un amistoso ante UTC. (Foto: ADT)

Como entrenador, Pablo Trobbiani ha dirigido a Cobreloa de Chile, y los clubes ecuatorianos: Guayaquil City, Barcelona S.C. (reserva), Toreros, Liga de Portoviejo, y Olmedo.

Los cremas presentaron a su plantel profesional el último sábado, con un amistoso ante la Universidad de Chile. Fue una contundente victoria de 3-0 con anotaciones de Martín Pérez Guedes, Álex Valera y José Rivera.

Universitario debutará en el Torneo Apertura de la Liga 1 el próximo domingo 1 de febrero ante ADT en el Estadio Monumental. El partido se jugará desde las 6:00 p.m., con arbitraje por confirmar.

TE PUEDE INTERESAR