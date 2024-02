En medio de los rumores que vinculan a Paolo Guerrero con Alianza Lima, luego de que este decidiera resolver su contrato con la Universidad César Vallejo de manera unilateral –dicho tema todavía tiene para rato, ya que el ‘9′ de la Selección Peruana recién presentó su carta de renuncia el último viernes–, Bruno Marioni, director de Fútbol Profesional del cuadro victoriano, salió al frente a aclarar el panorama. Asimismo, tocó otros temas como el presente de Pablo Sabbag, la derrota en el clásico a manos de Universitario de Deportes y la sanción a Ángelo Campos.

En diálogo con L1 Radio, el argentino remarcó que el ‘Depredador’ no está en los planes de Alianza Lima debido a que él todavía tiene vínculo con otro club, por lo que serán respetuoso del reglamento y las regulaciones en el marco de una posible transferencia. Recordemos que esta no es la primera vez que en tienda íntima descartan al delantero de 40 años.

“Paolo Guerrero está descartado porque hoy tiene contrato en otro club, hoy no es una posibilidad. Nosotros, y en esto quiero ser muy claro, conocemos muy bien las regulaciones, los reglamentos, no vamos a hablar con un jugador mientras no esté en disposición de hablar para una posibilidad”, manifestó.

Por otro lado, Marioni también se refirió a las amenazas que ha recibido Petronila Gonzales, madre de Paolo, justo después de que este firmara por la Universidad César Vallejo. “No me gustaría estar en una situación en la que extorsionen o amenacen a mi familia. Creo que a nadie le deseo que reciba un amenaza, me ha tocado en algún momento ser amenazado y realmente es duro, difícil”, agregó.

Por otro lado, Bruno Marioni habló sobre el presente de Pablo Sabbag y el recrudecimiento de su lesión en el tobillo izquierdo, luego de recibir una fuerte falta en el partido entre Siria e Irán por la Copa Asiática. El delantero colombiano se encuentra en Estados Unidos y, tras ser intervenido, por lo menos tendrá que esperar más de dos meses para recién volver a entrenar a la par de sus compañeros.

“Todos vieron la acción en la que Pablo Sabbag es pisado por el arquero del equipo rival. Ese era el tobillo que él había sido intervenido el año pasado y ha recaído en esa lesión. En el regreso hizo una consulta con un médico en Estados Unidos y decidimos que se operara con el especialista del tobillo. Imagino que nos va a llevar arriba de dos meses para que él pueda volver a estar en condición de entrenar”, explicó.

La derrota en el clásico y la sanción a Ángelo Campos

Bruno Marioni también analizó lo vivido en el clásico frente a Universitario de Deportes, en donde Alianza Lima jugó por varios minutos con diez hombres por la tonta expulsión de Jiovany Ramos y cerraron el partido con nueve, luego de que Franco Saravia también viera la tarjeta roja. El directivo fue autocrítico, aunque también reconoció las virtudes del equipo de Alejandro Restrepo.

“Es doloroso perder un partido importante. Con nueve hombres pudimos empatar, vamos por buen camino. Tenemos que ser objetivos en el análisis y creo que el equipo está siendo lo que se trabajó: intenso, propositivo y genera oportunidades de gol. Alejandro Restrepo es un entrenador muy cercano al futbolista, de mucho trabajo, sabe gestionar grupos. Sus formas han gustado”, recalcó.

Finalmente, el también exfutbolista habló sobre la sanción de seis fechas que recibió Ángelo Campos por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF), luego de que este estuviera presente en el Estadio Nacional durante el clásico cuando lo tenía prohibido. Hay que tomar en cuenta que previamente ya había sido suspendido por su salida con bandera aliancista en el Estadio Monumental, en la final de vuelta del año pasado –en principio recibió cuatro fechas, pero luego la redujeron a tres–.

“Ángelo Campos indudablemente cometió un error en el que somos copartícipes, porque al fin de cuentas Ángelo es parte de Alianza. Será evaluada su sanción y nosotros deberemos hacer un descargo de esta situación, pero aceptaremos las decisiones que se tomen”, puntualizó. Así pues, el portero de 30 años recién podría aparecer en la Fecha 10, cuando Alianza Lima viste a Carlos A. Mannucci.

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego de perder por 1-0 a manos de Universitario, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Unión Comercio por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el domingo 18 de febrero desde las 2:00 p.m., se disputará en el Estadio Carlos Vidaurre García y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play.

Posteriormente, los dirigidos por Alejandro Restrepo recibirán a Comerciantes Unidos por la fecha 5. Este encuentro está pactado para el domingo 25 de febrero desde las 4:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador –esta vez no podrán contar con el Nacional– e igualmente será transmitido por L1 MAX. La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue por la jornada 7 del Clausura 2018, con triunfo por 1-0 de las ‘Águilas’ gracias a la anotación de Neil Marcos.





