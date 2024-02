La historia de Paolo Guerrero con la César Vallejo apenas estaba por comenzar y terminó de la forma menos pensada: con el máximo goleador de la Selección Peruana buscando la resolución de su contrato para poder jugar en otro club debido a las amenazas que sufrió su familia en las últimas semanas. Este viernes por la noche, la mamá del ‘Depredador’, Petronila González, se refirió al caso del delantero y lanzó una fuerte advertencia a Richard Acuña, presidente de la UCV. Doña ‘Peta’ aseguró que no van a terminar con la carrera de su hijo.

El último jueves, el exjugador de Liga de Quito sorprendió a todos al manifestar que, en caso de que no firmen su resolución del vínculo contractual, estará obligado a concluir su carrera. “El 26 (de febrero) se cierra el libro de pases. Si estas personas no firman la rescisión, voy a tener que poner punto final a mi carrera, y lo digo claramente. Y va a ser gracias a estas personas, que van a ser responsables”, sostuvo Paolo.

Ante esta declaración, Richard contestó al ‘Depredador’ y fue tajante: “Paolo no nos puede decir que si el 26 no se soluciona, se retira del fútbol. Las únicas tres ligas que se cierran al nivel de contrataciones son el fútbol peruano, uruguayo y colombiano; después están todas las ligas sudamericanas, donde los mercados están abiertos. Solicitaría una mayor transparencia por parte del jugador”.

En ese sentido, Doña ‘Peta’, en una entrevista en ATV, fue consultada por la situación que vive el goleador y dejó claro que está preocupada, principalmente, por el bienestar de él y su familia, pues las amenazas fueron contundentes. “Él no se ha arrepentido. Yo le he pedido como madre de que no venga, porque sería fatal para mí que a mi hijo le pase algo. Porque a mí me mandan para que yo le diga eso a Paolo. Me dijeron qué le van a hacer. Y eso no puede ser. Cómo va a ir si no tiene la suficiente garantía para que vaya a Trujillo”, comentó.

Asimismo, la mamá de Paolo destacó que los Acuña no van a terminar con la carrera del ‘9′ de la ‘Bicolor’. “Con la carrera de mi hijo no van a terminar. El señor Acuña es político y no querrá de que la Selección no vaya a un mundial. Entonces ellos tienen que ver ese tema. No sé lo que pueda pasar luego, no creo que juegue en Perú, porque Paolo está en Brasil y yo le digo que se quede allá porque es más tranquilo”, concluyó.





Paolo no aceptará la condición de no jugar en otro club peruano

En el programa Mano a Mano, Julio García, abogado del ‘Depredador’, fue consultado sobre las condiciones de César Vallejo. El periodista Michael Succar le preguntó si una de estas era que “te doy las facilidades, pero siempre y cuando no juegues en otro club peruano, ¿no aceptan?”. A lo que el letrado respondió: “No, no, no puede aceptar, porque puede ser la última opción que tenga Paolo”.

Por otro lado, el abogado expresó que están dispuestos a negociar el asunto de una indemnización, ya sea por daños a la imagen, patrocinadores u otros, si la UCV lo solicita. En este sentido, el jurista hizo hincapié en que pueden abordarlo y que existen procedimientos para ello. Hasta el momento, según la información más reciente, la directiva de César Vallejo posee una solicitud formal del jugador en la que detalla su renuncia, pero aún no han tomado una decisión al respecto.





