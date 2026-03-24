Este último fin de semana, Alianza Lima derrotó 2-0 a Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Apertura. Más allá del buen rendimiento del cuadro blanquiazul, una de las acciones que se llevó todas las miradas fue la protagonizada por el árbitro Joel Alarcón, quien le pidió a Pablo Guede que calmara a Paolo Guerrero. Esto generó opiniones dividias, una de ellas fue la del entrenador de UTC, Carlos Bustos.

En una entrevista con Fútbol Satélite exentrenador blanquiazul no dudó en expresar su incomodidad por lo que viene ocurriendo en el torneo local. Según explicó, el campeonato se está desarrollando en un contexto donde “los intereses están demasiado en juego”, lo que termina generando dudas en diferentes decisiones.

Uno de los momentos que más llamó su atención fue la intervención del árbitro Joel Alarcón, quien se acercó a Pablo Guede para pedirle que controle a Paolo Guerrero durante el encuentro. Para Bustos, este tipo de acciones no deberían darse en un partido oficial.

El estratega fue claro al señalar que este tipo de situaciones generan una percepción negativa en el resto de clubes. A su entender, lo ocurrido no transmite igualdad de condiciones, sobre todo para los equipos que siguen el torneo desde fuera de ese contexto.

Además, Bustos calificó el episodio como algo “raro”, insistiendo en que el árbitro debió actuar conforme al reglamento en lugar de intervenir de manera preventiva. La escena, que rápidamente se viralizó, terminó alimentando el debate sobre el manejo arbitral.

El técnico también apuntó contra el comportamiento general dentro del campeonato, asegurando que muchas decisiones, tanto dentro como fuera de la cancha, “dejan mucho que desear”. En esa línea, cuestionó la transparencia en algunos momentos clave del torneo.

Otro aspecto que criticó fue el uso del VAR, dejando entrever que la comunicación entre los árbitros no siempre se maneja con la claridad necesaria. Para Bustos, estos detalles terminan influyendo directamente en el desarrollo de los partidos.

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