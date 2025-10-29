Paolo Guerrero es sinónimo de gol y de identificación con Alianza Lima. Tras una extensa y exitosa trayectoria en el extranjero, el delantero decidió volver a casa para culminar su carrera en el equipo del cuál es hincha. El ‘Depredador’ dejó en claro que jugará a nivel profesional un año más -es decir, todo el 2026-, y que si bien su deseo es hacerlo de blanquiazul, la realidad es que su contrato termina en un par de meses y todavía no ha firmado su renovación. ¿Se dará? Lo más probable es que sí, pero todavía hay unos temas pendientes y que deben resolverlo el jugador y la directiva.

Luego del entrenamiento en EGB de Lurín, Paolo confirmó que aún no ha renovado. “A final de temporada, después del campeonato, nos sentaremos a conversar. Primero el club, el equipo y que los resultados nos acompañen. Ahorita estamos concentrados en los tres partidos que faltan, el objetivo nuestro es ir a la Libertadores directo”, confesó ante los medios de comunicación.

Además de los partidos que faltan en el Torneo Clausura, Alianza Lima debe jugar los play-offs para el boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores como Perú 2. Si recupera el segundo lugar del Acumulado, jugará dos compromisos más (ida y vuelta); pero si queda tercero o cuarto, tendrá que jugar cuatro compromisos más (semifinales y finales). Es decir, el ‘9′ tendría que esperar hasta siete partidos más para acabar la temporada.

Sin embargo, el plan no es dejar todo a diciembre, sino mucho antes. “Alianza Lima es mi casa, mi vida, mi pasión. Lo más importante es pensar en el equipo, terminar bien el campeonato. Hay la predisposición mía y del club para continuar”, agregó al respecto el ‘Depredador’, quien podría estar resolviendo su futuro en los primeros días de noviembre, según El Comercio.

Paolo Guerrero lleva 14 goles en el año: 13 con Alianza Lima y 1 con la Selección Peruana. (Foto: Liga 1)

Según el mencionado medio, hay detalles como el salario y ciertos objetivos que faltan definir entre la gerencia deportiva, encabezada por Franco Navarro, y el futbolista. Sin embargo, todo va por buen camino y son aspectos que se van a resolver en los próximos días, y de inmediato se hará el anuncio oficial por parte del cuadro blanquiazul en sus redes sociales.

En lo que va de la temporada 2025, el exBayern Múnich y Hamburgo suma 13 goles en la Liga 1 y es el segundo goleador del cuadro íntimo, apenas a uno de Hernán Barcos (14). Tras un segundo semestre del 2024 complicado, con apenas cuatro goles con camiseta de Alianza Lima tras su paso por la Universidad César Vallejo, el ‘Depredador’ mejoró considerablemente sus cifras este año y ayudó con goles al equipo en situaciones adversas.

Néstor Gorosito dio el visto bueno para la continuidad de Paolo y también de Hernán Barcos, quien llegó a un principio de acuerdo para renovar por un año más. De todos modos, el plan de la directiva es traer uno o dos refuerzos más en ataque, sobre todo del exterior, para la doble competencia del 2026. Guerrero y el ‘Pirata’, tal como este año, van a alternar la próxima temporada.

En conclusión, Paolo Guerrero seguirá un año más con la camiseta de Alianza Lima y solo falta resolver algunos detalles, pero el anuncio se dará antes de fin de año. ¿Será la última temporada del ‘Depredador’ como futbolista? Próximo a cumplir 42 años, es muy probable, pero es una decisión que solo lo sabe el mismo futbolista. En Matute esperan seguir disfrutando de sus goles, al menos, por 12 meses más.

Paolo Guerrero le puso fin este año a su etapa en la Selección Peruana. (Foto: FPF)

