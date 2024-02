Si bien Paolo Guerrero había firmado su contrato con la Universidad César Vallejo el pasado 2 de febrero, esto se dio de manera virtual y todavía hacía falta que pasara por los exámenes médicos correspondientes para que por fin pudiera tramitar su carnet de cancha y quedara habilitado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Finalmente esto se dio este viernes tras cumplir su primer día en Trujillo y ahora solo quedará que esté al 100 % para debutar oficialmente con los ‘Poetas’.

Antes de cumplir con la rutina de entrenamientos de hoy, el ‘Depredador’ pasó por el departamento médico de la institución trujillana y fue evaluado para que no quede nada al azar, pasando satisfactoriamente todo el proceso con los doctores designados. Así pues, pronto recibirá el visto bueno para que pueda estrenarse en la Liga 1 Te Apuesto. Eso sí, la fecha todavía no está definida y dependerá de Roberto Mosquera, director técnico de la ‘UCV’.

Precisamente ayer, cuando se dio la llegada del atacante de 40 años a territorio norteño, el estratega ‘poeta’ se mostró entusiasmado por haber completado su plantel, algo que en su momento estuvo en riesgo por la novela que ya todos conocemos. Asimismo, en diálogo con los medios de comunicación, confirmó que primero evaluarán los primeros días de Paolo y a partir de ahí tomarán la mejor decisión para programar su debut.

“A este tipo de jugadores hay que cuidarlos, pasa por una evaluación física. Vamos a evaluarlo y, después, cuando él esté bien, lo vamos a utilizar. Tenemos que ponerlo en condiciones. Es la primera vez que juega en un equipo peruano y está ilusionado (...) No depende de qué partido es (debut). No me apuren. A este tipo de jugadores hay que protegerlos y ponerlos cuando están realmente bien para no olvidar al Paolo que tantas alegrías nos dio”, sostuvo.

Tomando en consideración que recién se sumó a los trabajos con sus nuevos compañeros y es imposible que juegue este fin de semana ante Deportivo Garcilaso, existen dos panoramas: que quede apto para el cruce con Cusco FC en Trujillo, el sábado 2 de marzo, o que lo esperen para el partido con Sport Huancayo el 7 de marzo, por la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2024.

En lo concerniente a la presentación de Paolo Guerrero en sociedad, según confirmó Richard Acuña, presidente de la institución ‘poeta’, esta se dará el próximo martes 27 de febrero. Sin embargo, la locación y la hora lo definirán en las siguientes horas junto al área de marketing y comunicaciones. La expectativa en Trujillo es muy grande y seguramente muchos hinchas del club, además de los fanáticos del ‘Depredador’, esperan estar presentes en este evento.

¿Qué se le viene a César Vallejo?

Luego de empatar por 1-1 en su último partido con Sport Huancayo, César Vallejo volverá a jugar este fin de semana cuando visite a Deportivo Garcilaso por la quinta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para este domingo 25 de febrero desde las 7:00 p.m., se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play.

Posteriormente, el cuadro norteño recibirá a Cusco FC en Trujillo por la fecha 6. Este encuentro está pactado para el sábado 2 de marzo desde las 7:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Mansiche y también será transmitido por L1 MAX. La última vez que los ‘Poetas’ enfrentaron a los ‘dorados’ fue por la décima novena jornada del Clausura 2023, quedándose con la victoria por 3-1 gracias a los goles de Alejandro Ramírez, Jersson Vásquez y Yorleys Mena; Mauro Da Luz puso el empate parcial para los cusqueños.





