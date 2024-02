En UTC son conscientes que el partido que sostendrán este sábado 24 de febrero ante Universitario de Deportes será clave para medir sus aspiraciones en la Liga 1 Te Apuesto, donde no quieren volver a pelear por el descenso como el año pasado y buscarán meterse en el pelotón de arriba del Torneo Apertura 2024. En ese sentido, Carlos Ramacciotti analizó al rival que tendrán enfrente en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara y valoró el trabajo de sus dirigidos para llegar en óptimas condiciones a este encuentro.

En diálogo con L1 Radio, el estratega argentino reconoció el gran plantel que tiene la ‘U’ y las variantes con las que cuenta Fabián Bustos en todas sus posiciones, considerando que podrían armar dos equipos titulares. En esa misma línea, no quiso quitarle el ojo a la última goleada que tuvieron en casa hace un par de semanas, donde vencieron por 4-0 a la Universidad César Vallejo.

“No sabemos si vamos a jugar contra el equipo titular o contra el suplente. Son todos titulares, tienen un plantel bárbaro, salieron campeones, tienen un buen técnico. Va a ser un partidazo, vamos a hacer lo mismo que contra Vallejo, que jugó bien contra nosotros. Por ahí que a Vallejo se lo está exigiendo más, pero si revisan el partido, jugaron bien contra nosotros y el resultado es muy mentiroso”, manifestó.

En cuanto a la última derrota por 2-0 ante Alianza Atlético, Ramacciotti sostuvo que cometieron muchos errores y se olvidaron de aquellas virtudes que mostraron en los partidos previos. Sin embargo, afirmó que durante la semana se enfocó en corregirlos para planificar la mejor estrategia posible para complicarle el duelo a Universitario, un equipo al que espera ganarle para escalar en la tabla de posiciones y meterse entre los de arriba transcurridas las cinco primeras jornadas.

“De la misma manera que jugamos con Garcilaso, en Cusco o el otro día que perdimos, donde no hicimos nada de lo que teníamos que hacer, en el sentido de atrevimiento, de arriesgar. Fuimos un equipo muy timorato, perdimos porque no hicimos lo que hicimos en los otros tres partidos. Corregir los errores lo que trabajamos en la semana y vamos a darle trabajo a Universitario, para ver si podemos ganarle y meternos ahí arriba de nuevo”, agregó.

Hay que tomar en cuenta que Fabián Bustos viene probando a Alex Valera en lugar de Diego Dorregaray, luego de que el polmaqueño quedara habilitado tras cumplir sus cuatro fechas de suspensión. Asimismo, existe la posibilidad de que Martín Pérez Guedes tome la posición de Jairo Concha, algo que Ramacciotti lo tiene bien mapeado. Asimismo, el director técnico de UTC me dejó un mensaje a Aldo Corzo, luego de que el pasado sábado evitara la evidente expulsión a Williams Riveros por sus airados reclamos al árbitro.

“Son diferentes, son muy distintos. También está el hecho de que juegue Pérez Guedes por Concha. Flores es el destacado, Portocarrero por la izquierda, que parece un wing más que un marcador, Polo tiene el mejor año de su vida. A Corzo, lo único que le digo, si va a agarrar el silbato y va a dirigir el partido, que no juegue y haga de árbitro. No se lo vamos a permitir, nadie puede sacar ventaja de ese tipo. Tienen un equipazo, que dejen al árbitro tranquilo”, acotó.

Finalmente, Carlos Ramacciotti volvió a poner sobre la mesa la localía del ‘Gavilán del Norte’, ya que en este arranque de temporada no han podido jugar en el Estadio Héroes de San Ramón y se tuvieron que mudar al recinto de Cajabamba. Eso sí, lejos de minimizar el apoyo de su hinchada, el argentino agradeció el respaldo que vienen recibiendo por la gente de dicha localidad desde el primer compromiso que disputaron en condición de locales.

“Nosotros practicamos todos los días en San Ramón y luego jugamos en Cajabamba. Siempre somos visitantes, porque el viaje es largo, pero la gente se merece eso, nos recibieron bárbaro. No es que yo me queje de Cajabamba, esa gente nos brindó lo que otros no nos brindaron que es el aliento y todo lo que han hecho. En todo lugar al que vayamos a jugar, este equipo está bien entrenado”, puntualizó.

¿Qué se le viene a UTC?

Luego de su última derrota por 2-0 a manos de Alianza Atlético, UTC volverá a jugar este fin de semana cuando visiten a Universitario de Deportes por la quinta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para este sábado 24 de febrero desde las 3:00 p.m., se disputará en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, así como en su versión de streaming a través de Liga 1 Play.

Posteriormente, los cajamarquinos tendrán una complicada visita a Tarapoto para medir fuerzas con Unión Comercio por la fecha 6. Este encuentro está pactado para el lunes 4 de febrero desde las 2:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Municipal Carlos Vidaurre García y también será transmitido por L1 MAX. La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue por la sexta jornada del Clausura, con un 1-1 en el marcador final: Marlon de Jesús puso el 0-1 parcial a favor del ‘Poderoso’, mientras que Facundo Peraza firmó el empate definitivo.





