Luego de denunciar las amenazas en los medios de comunicación y anunciar que ya no jugará en la César Vallejo para cuidar a su familia, Paolo Guerrero envió una carta de renuncia y, a la par, una solicitud de exoneración de los plazos de 30 días de acuerdo a ley (la renuncia se debe avisar 30 días antes). El objetivo era que la disolución del contrato se pueda dar a la brevedad posible. Sin embargo, este sábado, el club trujillano, encabezado por Richard Acuña, rechazó la solicitud de exoneración, lo que significa que la desvinculación continúa en negociación. Cada vez le queda menos tiempo al ‘Depredador’, que desea quedar libre antes del 26 de febrero (se cierra el libro de pases en Perú).

Según información de RPP, la directiva del conjunto ‘Poeta’ contestó este sábado a la solicitud de exoneración que pidió el exjugador de Liga de Quito. La respuesta fue negativa, dejando en claro que tiene pensado resolver este caso por la vía legal. Asimismo, se conoció que el club se reserva la “facultad de plantear acciones legales con el objetivo de obtener indemnización y resarcimiento por los perjuicios causados por la renuncia”.

Esta respuesta llega un día después de que el delantero de la Selección Peruana, en una entrevista en Latina, señalara que no tiene nada que negociar con César Vallejo debido a que no ha recibido “ni un sol”. “Qué tengo que negociar si Vallejo no me ha dado ni un sol, no me ha pagado absolutamente nada. Por qué tengo que negociar, si hasta el día de hoy no pisé Trujillo. De qué penalidad estamos hablando. No hay penalidad en esta situación”, apuntó.

Cabe mencionar que, en caso de que el jugador de 40 años decida romper el contrato, se ejecutaría una cláusula referida a esta situación, además de una indemnización respecto al perjuicio comercial que supone la no llegada del ‘Depredador’ a Trujillo, y estaría valorizada en más de un millón de dólares. De no aceptar, se denunciaría el caso ante la FIFA. Por ese motivo, lo que busca Paolo es que le resuelvan el contrato, pero todo indica que Acuña no irá por ese camino.





¿Paolo Guerrero se retirará del fútbol?

En sus últimas declaraciones públicas, Paolo Guerrero aseguró que, si no resuelven su contrato, estará obligado a poner punto final a su carrera debido a que el mercado peruano se termina el 26 de febrero, en poco más de una semana. Recordemos que el ‘Depredador’ no ocupa plaza de extranjero y hay la posibilidad de que otro club nacional pueda ficharlo, aunque él haya denunciado amenazas en el norte del país.

Por otro lado, en otros países de Sudamérica el mercado se cerrará todavía en los próximos días o semanas. Por ejemplo, en Argentina el cierre es el domingo 18 de febrero, en Uruguay el 26 y en Venezuela el 27. Mientras que en Colombia, Chile, Bolivia, Paraguay, Ecuador y Brasil (donde vive Guerrero) tiene plazo para fichar durante el mes de marzo.

“Corro contra el tiempo, contra mi carrera. El 26 se cierra el libro de pases. Si estos tipos, o estas personas no firman la rescisión, yo le voy a tener que poner punto final a mi carrera, y lo digo así bien claramente, va a ser gracias a estos señores, a estas personas que van a ser los responsables por eso y los hago responsables de todo eso”, sostuvo en ATV.

Paolo firmó por Vallejo a inicios de febrero

El ‘Depredador’ firmó el contrato con César Vallejo el pasado 2 de febrero. El vínculo contractual es por todo el 2024, con opción a que se pueda extender una temporada más. El delantero había sido presentado en las redes sociales y también había posado con la camiseta del club. Sin embargo, con el pasar de los días, decidió desistir de jugar en Trujillo por las amenazas que ha estado recibiendo su madre, Petronila González.





