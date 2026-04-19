El delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, se pronunció luego de la contundente goleada por 8-0 frente a Cusco FC por el Torneo Apertura de la Liga 1. El capitán íntimo fue partícipe del resultado tras anotar el 5-0, además de haber tenido una sociedad con Eryc Castillo para demostrar el fútbol que tuvo Alianza Lima el día de ayer en el Estadio Alejandro Villanueva.

Tras el encuentro, Guerrero valoró el trabajo realizado por el grupo durante la semana y explicó que el resultado es consecuencia directa de la preparación previa al compromiso. Para el delantero, la estrategia planteada por el comando técnico fue clave para que el equipo pueda imponerse con claridad desde el inicio.

“Sí, creo que salió redondo, más que todo para el partido de hoy. Creo que venimos trabajando y solucionando. Creo que es fruto del trabajo que hemos venido haciendo toda la semana, el calentamiento, la estrategia del profe y creo que salió redondo, más que todo por el resultado que se dio al final”, señaló el atacante.

El histórico goleador también fue consultado sobre si este podría considerarse el mejor partido del equipo en la temporada. Sin embargo, el capitán blanquiazul evitó entrar en ese tipo de comparaciones y prefirió mantener la calma pese al contundente marcador.

“Yo creo que hicimos un gran partido, pero todavía falta más. Nosotros no nos podemos conformar con esto”, expresó Guerrero, dejando en claro que el plantel mantiene los pies sobre la tierra pese al gran triunfo conseguido ante el conjunto cusqueño.

En esa misma línea, el delantero recalcó que el equipo debe continuar trabajando con humildad para sostener el nivel mostrado. Para Guerrero, el camino recién comienza y el objetivo del grupo es mantener la regularidad a lo largo del campeonato.

“Ojalá que vengan resultados así y partidos así, pero no nos podemos quedar con que fue el gran partido del año, porque todavía falta mucho. Nosotros tenemos que mantenernos con los pies sobre la tierra, trabajando con mucha humildad por el mismo camino”, añadió.

Finalmente, el capitán de Alianza Lima aseguró que este tipo de resultados deben servir como motivación para lo que viene. El atacante considera que el equipo debe aprovechar el buen momento para seguir creciendo en el torneo y consolidar su funcionamiento colectivo.

“Es una bonita oportunidad para seguir”, concluyó Guerrero, quien destacó que el grupo se mantiene enfocado en continuar sumando buenos resultados en el campeonato.

Ahora, Alianza Lima se preparará para enfrentar a Atlético Grau por la jornada 12 del Torneo Apertura, el domingo 26 de abril a las 3:30 de la tarde en el Estadio Miguel Grau.

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