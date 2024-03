La contratación de Paolo Guerrero por la Universidad César Vallejo fue una novela larguísima, con varios capítulos y que en su momento parecía que no iba a tener un final feliz. Sin embargo, todo cambió con la llegada del delantero al Perú y las cosas se cerraron buenos términos; tal es así que el último sábado debutó oficialmente en la Liga 1 Te Apuesto, marcando en el 2-2 ante Cusco FC por la fecha 6 del Torneo Apertura 2024.

Más allá de eso, su fichaje sigue generando múltiples comentarios en la opinión pública y esta vez fue Jean Ferrari quien tomó la palabra. En un adelanto de la entrevista para el programa Se Formaron Las Parejas, el administrador de Universitario de Deportes sostuvo que el ‘Depredador’ no es el arribo más importantes en la historia del fútbol peruano, ya que previamente otros jugadores que marcaron época hicieron lo mismo.

En su explicación utilizó como ejemplo a varios nombres, entre ellos a tres elementos que llegaron a la ‘U’ y salieron campeones, como Edison Flores en el 2023, Nolberto Solano en el 2009 y Germán Leguía en el 2000. Asimismo, citó los casos de Teófilo Cubillas, César Cueto y Jefferson Farfán en Alianza Lima, siendo este último el único que pudo salir campeón nacional en su vuelta al Perú, retirándose bicampeón por los títulos del 2021 y 2022.

“Es importante, pero el más importante, yo no lo considero así. Nosotros en la ‘U’ hemos traído al ‘Orejas’ Flores, (Nolberto) Solano, o antes, Germán Leguía cuando llegó. Teófilo Cubillas, César Cueto o Jefferson Farfán. Creo que sería injusto decir que el mejor en la historia”, argumentó el exmediocampista.

Recordemos que el contrato de Paolo Guerrero por César Vallejo es por dos temporadas, con la posibilidad de negociar cuando termine la primera si es que el futbolista tiene otros planes a futuro. A pesar de que ayer se estrenó marcando el 1-0 parcial sobre Cusco FC, el exatacante de Liga de Quito no pudo hacer mucho para evitar que el encuentro termine 2-2, en gran medida por la fragilidad defensiva que muestra el cuadro trujillano.

Por otro lado, Jean Ferrari también se refirió al buen momento por el que está atravesando José Rivera en Universitario. Si bien el ‘Tunche’ no es titular, cada vez que entra lo hace muy bien y ya lleva dos goles en lo que va de la Liga 1 Te Apuesto. Entrando como revulsivo en los segundos tiempos, el nacido en Tarapoto le marcó a Atlético Grau y Melgar, ambos tantos en el Estadio Monumental. “En realidad a mí no me complica, la pregunta sería para Fabián Bustos”, afirmó el administrador ‘crema’.

¿Qué se le viene a César Vallejo?

Luego de este empate por 2-2 ante Cusco FC, César Vallejo volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Sport Huancayo por la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2024. Dicho compromiso está programado para el jueves 7 de marzo desde las 7:30 p.m., se disputará en el Estadio Mansiche y será transmitido para toda Latinoamérica por DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming a través de DGO.

Posteriormente, los ‘Poetas’ tendrán que enfocarse en el campeonato local y tratar de recuperarse del mal momento por el que están atravesando. Así pues, volverán a jugar en la séptima jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto, cuando visiten a Sport Boys el domingo 10 de marzo desde las 3:00 p.m., en el Estadio Miguel Grau. Este encuentro será transmitido para todo el Perú por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en los servicios de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming vía Liga 1 Play.





