Alianza Lima volvió a tropezar en el Torneo Clausura 2025 y esta vez lo hizo en casa, ante su gente. El empate 2-2 frente a Melgar dejó una sensación amarga entre los hinchas blanquiazules, sobre todo por la manera en que se escaparon los puntos. En medio de la frustración, Paolo Guerrero alzó la voz con declaraciones cargadas, donde dejó ver su molestia por el desarrollo del partido y la actitud del rival.

El delantero de 41 años, quien anotó el primer gol de Alianza tras un rebote luego de errar un penal, fue claro al señalar que el equipo arequipeño planteó un juego conservador y que eso afectó el ritmo del partido. “Fuimos superiores en todo el partido, ellos vinieron a tirarse atrás, a hacer tiempo. Tuvimos la posesión, pero el árbitro paró mucho. Estamos con bronca porque debemos tener mayor concentración en las pelotas paradas”, expresó el atacante nacional ante los medios.

El ‘Depredador’ no solo apuntó al rival, sino también a lo que considera un problema recurrente para los íntimos en Matute: la dificultad para romper líneas cuando el adversario se repliega. “Nos cuesta los partidos en casa cuando se tiran atrás. Nos desconcentramos y ellos aprovechan esos espacios. Después remontar se hace duro”, comentó con gesto serio tras el pitazo final.

Durante gran parte del encuentro, Guerrero fue el referente ofensivo de un equipo que volvió a mostrar altibajos. Más allá de su tanto, se le vio participativo, ganando faltas y generando peligro constante. En la jugada del segundo gol, fue quien rescató un balón casi perdido para asistir a Renzo Garcés en el 2-2 final, demostrando que sigue siendo decisivo dentro del área rival.

La frustración del capitán también se trasladó al análisis del arbitraje. Aunque evitó polemizar directamente, lanzó un mensaje con tono crítico. “No me gusta hablar del árbitro, pero si hay algo que mejorar es la fluidez del juego. Los equipos acá quitan mucho la intensidad y eso nos afecta. Deberíamos reiniciar más rápido para no perder ritmo”, señaló, en referencia a los constantes cortes del partido por parte de Pablo López.

Más allá de su desahogo, Guerrero reconoció el apoyo del hincha y aseguró que el grupo mantiene la ilusión de cerrar bien la temporada. “Agradezco al hincha por el aliento. Queremos terminar el campeonato de la mejor manera y buscar la clasificación directa a la Libertadores”, añadió el delantero, evitando hablar sobre el tricampeonato, tema que prefirió dejar en segundo plano.

El empate ante Melgar, además, volvió a evidenciar los problemas defensivos del cuadro íntimo, que ha perdido puntos clave en casa a lo largo del torneo. El equipo ‘blanquiazul’ aún no logra mostrar solidez en los momentos decisivos, un aspecto que preocupa al comando técnico y a los hinchas de cara al cierre del Clausura.

Paolo Guerrero lleva 14 goles con Alianza Lima en la temporada. (Foto: Giancarlo Avila / GEC)

Actualmente, Guerrero acumula 14 goles en la temporada, consolidándose como el máximo referente ofensivo del club. A la par, continúan las conversaciones con la directiva sobre su posible renovación para el 2026, una negociación que, según fuentes cercanas al club, avanza por buen camino.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 2-2 con Melgar, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Los Chankas, pues si bien le tocaba descansar, tiene que recuperar un partido válido por la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el miércoles 5 de noviembre desde las 3:15 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

