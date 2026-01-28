Paolo Guerrero, pese a solo jugar 45 minutos en el partido amistoso entre Alianza Lima e Inter Miami, fue la gran figura del partido y anotó un doblete en el triunfo blanquiazul 3-0 en el estadio Alejandro Villanueva de Matute. La vigencia del goleador peruano generó elogios no solo en nuestro país.

Uno de sus rivales en el citado encuentro, el joven defensor estadounidense, Noah Allen, fue consultado sobre el partido en Lima y específicamente sobre lo que fue enfrentar a uno de los goleadores más importantes de esta parte del continente.

“Es un jugador increíble, creo que todos saben quién es, especialmente en Sudamerica. Lo conocía del Mundial pasado. Es un gran jugador, con mucha experiencia. Deberíamos haberlo marcado mejor, pero es bueno jugar contra un futbolista de su nivel. Es un jugador top, experimentado, una leyenda”, dijo en declaraciones a Area Sports Net.

Paolo Guerrero es el capitán blanquiazul este 2026. (Foto: Alianza Lima)

Con el 2-0 a favor de los blanquiazules, el estratega íntimo decidió retirarlo del campo para evaluar nuevas opciones en su puesto. En el complemento anotó el ex América de Cali, Luis Ramos, para sellar la goelada.

Guerrero se perfila a ser el ‘9′ titular en el Alianza Lima de Pablo Guede, pues además de inciar acciones en los duelos de pretemporada, el goleador histórico de la blanquirroja se encargó de hacerse presente en el marcador.

La competencia por el puesto será dura con la incorporación de los delanteros Pablo Girotti y Luis Ramos, ambos con experiencia internacional y con menos edad que el ‘Depredador’.

Alianza Lima debutará en el Torneo Apertura de la Liga 1 en condición de visita ante Sport Huancayo, el próximo viernes 30 de febrero desde el mediodía, con arbitraje aún por confirmar.

Apenas culminado el encuentro ante el ‘Rojo Matador’, Alianza Lima se enfocará en su serie de primera ronda de Copa Libertadores ante el club 2 de mayo de Paraguay. Primero, jugarán de visita el 4 de febrero, para luego cerrar la llave en Matute el 11 del mismo mes.

