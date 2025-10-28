Después de un año en el que se plantó firme en el equipo de Néstor Gorosito, rotando y luchando codo a codo con Hernán Barcos por la titularidad, el delantero nacional Paolo Guerrero ya tiene muy claro lo que será su 2026. Aunque aún restan partidos por jugar, la planificación de Alianza Lima ya comenzó y uno de los primeros pasos que harían sería asegurar una vez más a la dupla de ataque que, con más de 40 años cada uno, siguen siendo determinantes con el gol para el cuadro ‘blanquiazul’.

La especulación sobre el futuro del ‘Depredador’ ha llegado a su fin. Lo que era un secreto a voces y el mayor anhelo de la hinchada ‘blanquiazul’ en los últimos meses, finalmente se ha concretado. Alianza Lima y uno de sus máximo referentes han llegado a un acuerdo total para extender el vínculo que los une, asegurando la presencia del capitán en La Victoria para una última temporada.

La confirmación llegó de parte del periodista Gerson Cuba, quien adelantó la noticia a través de sus redes sociales. El comunicador informó que la renovación del contrato de Paolo Guerrero está “todo cerrado”. Aunque el anuncio oficial por parte del club se realizará en las próximas semanas, el acuerdo entre el delantero y la directiva ya es un hecho.

El entrenador de Alianza Lima dijo que ya le comunicó a la dirigencia su intención de que renueven para la próxima temporada.

El nuevo contrato extenderá la permanencia del atacante en Matute por una temporada más, asegurando su continuidad hasta finales de diciembre de 2026. De esta manera, Guerrero cumplirá su objetivo de jugar profesionalmente hasta los 42 años, vistiendo la camiseta del equipo del cual es hincha confeso, en lo que será el capítulo final de su gloriosa trayectoria.

Esta decisión de la directiva responde directamente al deseo público que el propio ‘9’ había manifestado en repetidas ocasiones. Guerrero quería asegurar un año más de competencia para planificar su retiro en sus propios términos. “Mi idea es jugar todo el 2026 y después decirle adiós al fútbol. Esa es la idea”, expresó el atacante hace algunas semanas.

El ‘Depredador’ también ha comenzado a vislumbrar su futuro fuera de las canchas, aunque siempre ligado al deporte. En esa misma entrevista, reveló que le hubiera gustado cerrar su carrera disputando un último Mundial con la selección, pero que el fútbol da revanchas, por lo que no descartó seguir en la industria en otro rol.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Sport Huancayo y descansar en la fecha 16, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Melgar, en el partido válido por la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 31 de octubre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

