Sin duda, una novela que aún tiene más de un capítulo en el camino. El conflicto entre la César Vallejo y Paolo Guerrero escribió una nueva página y, en esta oportunidad, Ricard Acuña fue el encargado de dar detalles sobre el itinerario que le han hecho llegar al capitán y delantero de la Selección Peruana para que cumpla con la firma que estampó para convertirse en fichaje del cuadro trujillano. Y, por supuesto, se ponga a disposición del técnico Roberto Mosquera.

Y es que el presidente del conjunto trujillano tiene claro que el delantero incaico deberá cumplir su palabra y, luego de haber sido presentado como refuerzo de su escuadra, luciendo la camiseta naranja con la dorsal ‘9′, tendrá que llegar a las instalaciones de su institución para continuar con su carrera deportiva.

Incluso, Richard Acuña confesó que le envió los pasajes aéreos a Paolo Guerrero y que su camino hacia la ‘Ciudad de la eterna primavera’, se dará tras una breve parada en Lima, ciudad a la que el delantero de la Selección Peruana llegaría proveniente de Río de Janeiro.

“Le hemos comprado su boleto para que se apersone el día martes. El día de ayer (sábado) fue remitido a su correo. Su vuelo es el martes de Río de Janeiro a Lima y de Lima a Trujillo. Él es un jugador dentro de la plantilla de 28 jugadores profesionales que tenemos. Tiene una relación contractual vigente con el club”, sostuvo el directivo ‘Poeta’ tras el duelo contra Sport Huancayo

César Vallejo espera a Guerrero

Las tensiones aumentan en este caso que ha dado la vuelta al mundo y, por parte de la directiva de la Universidad César Vallejo, se sostiene la postura inicial: esperar al delantero y que se una al equipo dirigido por Roberto Mosquera. Incluso, la fecha para que el ‘9′ de la blanquirroja se sume al club ‘Poeta’ es este martes 20. Tomando en cuenta ello, la institución trujillana envió un comunicado a través de sus redes sociales ( ver nota completa ) .

“UCV comunicó a nuestro jugador José Paolo Guerrero Gonzáles la decisión de rechazar su pedido de exoneración del plazo legar para su renuncia, por lo que se mantiene con vigencia su contrato laboral. En virtud a ello, se ha requerido su presencia en nuestra sede social el martes 20 de febrero, procediendo a emitirse el billete de avión respectivo”, comunicó el cuadro norteño en redes sociales.

El comunicado de Guerrero

El sábado 17, el delantero compartió su angustia ante las amenazas de extorsión que ha recibido su madre, Doña Peta, y que han puesto en riesgo la vida de sus seres queridos. Entonces, expresó que la determinación de rescindir su contrato con la Universidad César Vallejo se basa en la necesidad de proteger a su familia, una prioridad que está por encima de cualquier compromiso.

“En mi decisión de rescindir mi contrato laboral y solicitar mi desvinculación ha primado la vida, la seguridad y la tranquilidad de mi familia, amenazada expresamente, según los mensajes extorsivos”, escribió Paolo Guerrero, dejando claro que la protección de su familia, especialmente con dos hijos recién nacidos, es su principal motivación en esta decisión. ( Ver nota completa sobre el comunicado del ‘Depredador’ ).

El DT de la Selección Peruana sigue de cerca el caso

El capitán de la Selección Peruana y uno de sus delanteros principales, Paolo Guerrero, aún no llegó a un acuerdo con la Universidad César Vallejo, club que lo fichó para esta temporada (el ‘9′ confirmó que no irá a la institución trujillana debido a las amenazas que hubo contra su familia). En medio de todo ese contexto, Jorge Fossati sentó una postura al respecto.

“Lamentable, desde todo punto de vista. Lamentable por las razones que no puede venir o que piensa que no debe venir y que no tenga un equipo ya. Ahora, mirado como técnico de la selección, preocupa que no tenga un equipo y que esté ya entrenando con un plantel y jugando, eso era -para mí- lo que me tenía más contento, que un jugador de su importancia estuviera activo”, sostuvo el DT en diálogo con Infobae.





