Alianza Lima sigue con los entrenamientos en la previa del duelo por octavos de final de la Copa Sudamericana. Los blanquiazules jugarán el próximo miércoles 13 de agosto ante Universidad Católica de Ecuador en Matute (previamente visitarán a Ayacucho FC por la Liga 1), por lo que necesitan a todas sus armas en óptimas condiciones. A la salida de los entrenamientos, Paolo Guerrero habló del presente del equipo y también dejó un mensaje a Universitario de Deportes en su aniversario 101 de fundación. Por otro lado, se refirió a la incorporación de Gianfranco Chávez.

“Vamos a dar lo mejor, ser los mejores y dar lo que necesitamos en este campeonato Clausura”, inició Guerrero en diálogo con los medios de comunicación. Además, fue consultado por la llegada de Chávez desde Sporting Cristal: “Muy bien lo ha recibido el grupo, tiene buena proyección y creo que hará su aporte”.

Paolo envió un saludo a Universitario de Deportes, el ‘compadre’, por su aniversario de fundación este jueves 7 de agosto. Los cremas cumplieron 101 años de vida y el ‘Depredador’ dejó un mensaje: “Desearle lo mejor a ellos, pero igual Alianza Lima sigue siendo el más grande”.

Paolo Guerrero. (Foto: GEC)

Por último, dio algunos detalles de cómo viene recuperándose de la lesión que lo sacó de los cuatro partidos del Torneo Clausura, la cual sufrió en duelo ante Gremio, por el play-off de la Copa Sudamericana: “Estoy tratando de volver lo antes posible, la lesión del tobillo ya la superé”.

En lo que va de la temporada, Paolo Guerrero fue ganándose el puesto de titular en el esquema de Néstor Gorosito, aunque las lesiones también complicaron su continuidad. Esta última, por ejemplo, lo sacó de dos partidos en la Liga 1. La constante competencia por el puesto es contra Hernán Barcos.

En la presente temporada lleva disputados 25 partidos oficiales y marcó 10 goles, distribuidos entre Liga 1 (7) y Copa Libertadores (3). A sus 41 años de edad, se mantiene vigente en la escuadra blanquiazul y busca obtener el campeonato nacional para darle una de las últimas alegría a su carrera.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 0-0 con Sporting Cristal, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Ayacucho FC, por la jornada 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho compromiso está programado para el sábado 9 de agosto desde la 1:00 p.m. y se disputará en el Estadio Las Américas.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

